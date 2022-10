El Oviedo presentó esta tarde en el Tartiere a Álvaro Cervera, su nuevo entrenador, en sustitución de Jon Pérez Bolo. El cántabro estuvo acompañado de Agustín Lleida, director general, y de Martín Peláez, presidente. Ambos le agradecieron a Cervera su predisposición y tuvieron palabras cariñosas y amables para Bolo y para Tito, este último exdirector deportivo. Estas fueron las declaraciones de Cervera.

Su llegada al Oviedo

"No me costó aceptar la oferta del Oviedo. Un entrenador, cuando está en paro, se relaja y quiero verlo desde fuera. Yo empezaba a tener ganas de entrenar. Sé cuál es mi situación y lo difícil que está el mundillo, porque hay grandes entrenadores. Tuve suerte, en detrimento de otro compañero que hice todo lo posible. El Oviedo es uno de esos equipos que podía venirme bien".

¿Cómo ve al equipo?

"Llevo dos días, lo he visto jugar. Ahora mismo es un grupo de jugadores y conozco a la mayoría, los he tenido cerca porque algún día los he querido fichar o los he sufrido como contrarios. El Oviedo es un equipo que está tristón, esperando que le pase algo bueno. Todos esperamos eso. Yo hago ese diagnóstico, necesita que el viento vaya a favor".

"Como entrenador solo hay que mirarlo. Lo ves jugar, pero hoy en día te plantas delante del ordenador, ves la plantilla...Reconozco que el Oviedo es un equipo que yo lo haría muy parecido. Quizá algunos retoques, pero tendría muchas cosas de un equipo mío".

"Somos entrenadores de fútbol y yo soy bastante real con mi situación. He entrenado más en Segunda que en Primera. Mi despido fue hace un año. Al principio lo pasas mal porque fueron muchos años en el Cádiz y las cosas salieron bastante bien. El tiempo pasa y se agradece estar tranquilo. Luego te pica entrenar otra vez al ver partidos no como espectador, sino de forma analítica. Hubo un tiempo que lo veía solo como espectador pero luego ya sufría otra vez".

¿Qué espera del equipo?

"Que ganásemos. De las pocas cosas que puedo aportar ahora mismo, me gustaría que se viese algo y que les sirviese a mis jugadores para estar cómodos en el campo. Sobre todo un equipo que sepa lo que tiene que hacer en el campo. Y si eso nos da para ganar, mejor".

"Si yo traigo una idea y la expongo y veo a los jugadores, uno que levanta las cejas, otro que mira para abajo...Pues por ahí no. Pero si creen, nos adaptamos todos. No voy a tratar de exponer nada que ellos no puedan hacer. Ellos no me van a pedir nada que sepan que no les puedo dar. Saben como me gusta manejarme como entrenador. Si uno de los dos está lejos del otro hay problemas deportivos".

¿Qué necesita el equipo?

"Hay que intentar que no piensen tanto, solo en cosas sencillas y que no le den vueltas. Hablar mucho les puede saturar. Hay que hablar poco, pero muy concreto, esa es mi filosofía. Ellos lo agradecen y eso es lo que intentaremos transmitir".

¿Qué le dijo a la plantilla?

"Le he dicho que con la plantilla que hay, estaremos donde tenemos que estar".

Las bajas

"Me preocupa muchísimo, no me sale de la cabeza. No salimos de ahí intentando que podemos hacer, porque nos faltan tres. La gran preocupación es esa. Miramos ganar y tenemos ese hándicap ahora mismo. Esto pasa en el fútbol y con esto hay que convivir. Si simplificamos: todos podemos hacer de todo".

¿Se ve a largo plazo en el Oviedo?

"Siempre que alguien está cómodo en un sitio quiere alargar esa situación. Ojalá. Los entrenadores queremos entrenar y no solemos estar mucho tiempo en el mismo sitio, pero a todos les gustaría estar muchos años en el mismo equipo".

¿El objetivo del equipo?

"Cuando se dirigieron a mí no me dijeron ningún objetivo, porque la situación ahora es complicada. Me dijeron que podía solucionarlo. El objetivo es salir en la situación en la que estamos. No solo porque es mala, si no también en lo anímico. El resultado lleva a la otra. Si no ganamos, anímicamente no estaremos bien. El objetivo es salir de abajo. Luego, según cómo y cuándo salgamos ya veremos".