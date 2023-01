El Oviedo piensa en Manu Vallejo para el extremo

Jugó en el Valencia dos temporadas y media y en febrero del curso pasado se fue cedido al Alavés, que descendió a Segunda. El pasado verano se desvinculó del Valencia y recayó en el Girona, donde solo ha participado en siete partidos, dos de ellos de titular.

El Oviedo está interesado en sus servicios porque considera que es el jugador adecuado para darle otro aire al ataque, pero la operación es compleja porque Vallejo tiene muchos equipos detrás. Su situación no se resolverá, advierten fuentes cercanas al jugador, hasta los últimos días del mercado de fichajes, que se cierra el día 31. La primera intención del futbolista pasa por seguir en Primera División.

El fichaje es, pues, difícil para el Oviedo, pero el factor Cervera podría influir para convencer al gaditano, deseoso de minutos para volver a sentirse futbolista. Vallejo tiene contrato con el Girona hasta 2025 y el club catalán solo soltaría al futbolista en forma de cesión. Por si la operación no fructifica, el Oviedo tiene más extremos en el radar, pero intentará hacerse con los servicios de Vallejo, al que en los últimos días también se le relacionó con el Zaragoza.

Paralelamente a la búsqueda de un extremo y la irrupción de Vallejo, el Oviedo sigue al acecho de un delantero, otra de las peticiones de Cervera. En la lista de objetivos está Borja Garcés, del Tenerife. El Oviedo está atento a su situación, aunque su salida del club isleño sigue sin estar clara. Son esas dos piezas, un extremo y un delantero, lo más buscado en el mercado azul mientras el club se prepara para afrontar posibles salidas. Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, aprovechó la presentación de Juanfran para pasar ayer revista a lo que va de mercado. Suárez no dio nombres, pero aseguró que el club tenía claros qué jugadores quiere. "Tenemos claro qué jugador es y cómo es (sobre el extremo), estamos trabajando para que vaya madurando la situación y se pueda dar. Si no conseguimos ese perfil, seguramente nos quedemos como estamos", aseguró el director deportivo. Tampoco dio nombres Suárez sobre las salidas, pero sí dijo que "algún jugador" ha pedido marcharse, en referencia a los que menos protagonismo están teniendo.

"Hay algún jugador que ya nos ha planteado la situación de salir y le hemos expuesto nuestro sentir y así lo ha tenido que admitir", dijo Suárez. Uno de los jugadores que podría hacer las maletas antes de tiempo es Marcelo Flores, cedido por el Arsenal y sin apenas protagonismo. En este caso, la llave de su situación la tiene el club inglés, que no quiere que su futbolista pase un curso sin minutos. "En cuanto a Marcelo, es un jugador que no está entrando en las decisiones del míster, aunque esté contento con él. Está la parte del Arsenal, que tiene que valorar su situación. Estamos en contacto con ellos y veremos en qué queda la situación del chico", recalcó.

El Oviedo, ante la renovación de Cervera. Suárez también abordó ayer la situación del entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, y abrió la puerta a su renovación. El técnico llegó en octubre y su contrato se acaba en junio. "No hay prisa para hablar de la renovación, pero todas las partes sabemos con la comodidad con la que estamos trabajando. Vamos conociéndonos todos y hay confianza total, todas las partes están bastante bien alineadas. Estamos en enero y hay que ver cómo avanzamos, pero la sintonía es buena y hay tranquilidad".

"Vengo de jugar 1.200 minutos"





Juanfran Moreno, lateral del Oviedo, fue presentado ayer en la sala de prensa del Tartiere como nuevo jugador azul. Juanfran, de 34 años, llega procedente del Málaga tras tener un choque con Pepe Mel, técnico de los andaluces. "Los últimos meses han sido lamentables, sinceramente. Si algo me ha caracterizado en mi carrera ha sido competir fuerte. Ha habido mucho revuelo, informaciones que no son como son, pero llevo mucho en el fútbol y me conoce todo el mundo. Dejo un gran vestuario y mi marcha ha sido por un motivo deportivo. Se querían cambios y lo acepté. No hubo nada más", aseguró el jugador. Juanfran se mostró ilusionado en su nueva etapa en Oviedo y además dejó claro que llega con minutos en las piernas. "Vengo de jugar 1.200 minutos, parece que vengo de un desastre, pero son minutos, y no son fáciles de sumar". Sobre por qué eligió el Oviedo, Juanfran dijo que "me seguía dando la opción de poder representar a un club que mueve una masa social enorme"", recalcó. "Hace muchos años que jugué contra el Oviedo y me quedé prendado de este estadio, con Manu Busto, Xavi More, Aitor Sanz, Nano... me quedé prendado. Conocía muy poco de Oviedo y de Asturias, y me gustó mucho el ambiente". "Pillada" al lateral. Antes de iniciarse la presentación, los micrófonos de la sala de prensa captaron una reflexión de Juanfran cuando hablaba con Roberto Suárez, director deportivo. "Me ha sorprendido la intensidad, la diferencia del entrenamiento respecto al otro día en Málaga. Esto es otro mundo, un equipo intenso, junto en los entrenamientos", indicó el lateral derecho.