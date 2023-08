Roberto Suarez, director deportivo del Oviedo, valoró la situación de la plantilla azul en el acto de presentación de los tres últimos fichajes: Paulino de la Fuente, Alemao y Mario Hernández. Un nombre propio ocupó parte de sus explicaciones: Javi Mier. El canterano ya conoce que el Oviedo no cuenta con él, como adelantó esta mañana LA NUEVA ESPAÑA, y deberá buscarse acomodo en otro club de Segunda. “Dijimos que a la vuelta de México había que tomar decisiones, y tras las reuniones y para ajustar el número de jugadores se ha decidido que lo mejor es que Mier tenga minutos en otro club. Veremos ahora en qué situación queda y cómo podemos concretarlo. Lo hemos decidido con el entrenador al ver que tendría poca participación. Será ese nada más. Si hay algún movimiento más lo comunicaremos”, comentó el director deportivo ante los medios.

Después, amplió su razonamiento: “Lo que hemos hecho es comunicarle la situación, por número de fichas y límite salarial hay que ajustar. El futbolista entiende que tiene que jugar. Ahora decidiremos en qué condiciones sale. Es un canterano y le tenemos en valor”.

También habló Suárez sobre Seoane, el siguiente en llegar al Oviedo: “Tenemos esperanzas en que su fichaje llegue a buen puerto. Antes de empezar pretemporada marcamos jugadores muy ambiciosos que podían ser opción. Algunos no pudieron ser. Después hubo que ver cómo iba el mercado. Seoane es uno de ellos. Las dos partes están muy receptivas porque es una operación complicada, pero hay que tener paciencia”.

Otro de los asuntos sobre la mesa, la salida de Mario Fuente, del Vetusta, rumbo al Celta. “Mario Fuente hizo la pretemporada, y el míster hizo una lista de 24 que viajan a México y él no estaba. Allí, el agente dice que se acoge a una cláusula de su contrato que le dejaría libre. Entendemos que la pretemporada la ha hecho. No podemos hacer nada, y lo que hemos tratado es no perderlo al 100 por 100. Que al club al que vaya sea con acuerdo. Esperemos que dé rédito en el futuro”.