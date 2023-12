El curso aciago de Camarasa y la plaga de lesiones que no cesa: análisis de la situación azul

La realidad es tozuda: el Oviedo afronta el fin de año, con el objetivo de no descolgarse de los puestos cercanos al play-off, con nueve lesionados en su plantilla. El 36% del total de los efectivos. Las dificultades son máximas, aunque el Oviedo se agarra al último partido de Liga frente al Espanyol (2-0). Ahí, con todo en contra, relució la mejor versión carbayona.

El interrogante es saber si al equipo de Carrión le da la gasolina con tantas bajas, porque la enfermería no gana para disgustos últimamente. El goteo no tiene fin y el último en caer fue Camarasa, que ayer no se entrenó junto al resto de sus compañeros, pendiente de unas pruebas médicas por unas molestias. Y el resultado de las mismas fue descorazonador: el medio sufre una talalgia en el pie izquierdo, "pendiente" de evolución, informó luego el club en un comunicado. La talalgia es una dolencia en el talón muy común en los deportistas y que, en la mayoría de los casos, provoca mucho dolor, según los especialistas. Lo habitual es tener un tratamiento conservador, con mucho reposo, y es difícil pronosticar plazos de recuperación en este tipo de lesiones, por lo que dependerá de las propias sensaciones del valenciano.

Sea como sea, el contratiempo para el Oviedo es mayúsculo. Sin Luismi, que también está lesionado, Camarasa apuntaba a formar un doble pivote junto con Colombatto en los próximos encuentros, claves para el Oviedo. Ahora las opciones se reducen drásticamente y Jimmy aparece prácticamente como el único candidato a suplir al medio defensivo. Camarasa está viviendo un año aciago, con menos participación de la que se esperaba en verano. El valenciano estuvo de baja varios partidos por salud mental y regresó ante el Leganés. Desde entonces, fue poco a poco, aportando desde el banquillo y ahora estaba ante su momento para volve a ser importante. Frenado por la talalgia, Carrión deberá darle otra vuelta al equipo. La plaga actual, además, tiene el condicionante de que está afectando a jugadores clave para el entrenador, no a los menos habituales. Al menos un jugador titular por línea está en la enfermería: Costas en la defensa, Luismi en el centro del campo y Paulino en la zona de ataque.

El único respiro que ha tenido Carrión es la recuperación de Viti, que podrá jugar mañana ante el Racing después de perderse los dos últimos encuentros. La lista de lesionados es la siguiente: Mario Hernández, Rodri Tarín, Álex Millán, Cazorla, Romario Ibarra, Paulino de la Fuente, David Costas, Luismi y Camarasa. Carrión, por tanto, tiene bastante encarrilado el once y una de las principales dudas es si apuesta de inicio por Viti o mantiene a Masca en la derecha.

Parte médico de Luismi. El Oviedo hizo público ayer el parte médico de la lesión de Luismi, que será baja los siguientes partidos. El "5" sufre una " esión muscular en el cuádriceps derecho, que le mantendrá al margen de la dinámica de entrenamientos, y pendiente de evolución". Se le espera para principios de año.