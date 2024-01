"Si ascienden, volvemos a nado": el padre de Colombatto, oviedista de corazón

"Si logra ascender se vuelve loco, nos volvemos a casa nadando". Si hay algo por lo que destacan los argentinos es por la pasión con la que viven el fútbol. Y ya no solo el fútbol, sino la vida en general. Santiago Colombatto es el ejemplo más cercano que tiene todo el oviedismo, volcado totalmente con el medio del Oviedo.

Un jugador todo terreno, que aunque no lo sea ejerce de capitán tanto en el campo como en los entrenamientos, y que es una de las revelaciones de la presente temporada tras recalar en el club azul procedente de México.

Su padre, Sergio Javier Colombatto, es su mayor fan. Si alguna vez van por la ciudad deportiva del Oviedo, haga frío o esté diluviando, "porque vaya frío que hace acá, ¿eh? Los asturianos son gente dura", allí lo verán. Es el primero en llegar a las gradas del campo número 1 de El Requexón cuando hay entrenamientos. Sentado espera junto a su mate a ver cómo se prepara su hijo. "Nos gusta mucho Oviedo, venimos de sitios donde la gente era más fría, pero aquí nos sentimos muy arropados", asegura Colombatto "senior", quien a pesar de haber conocido al Oviedo este año, tras la llegada de su hijo, parece un hincha de los de toda la vida: "Si logramos el ascenso, Santi se vuelve loco. Subimos al Cristo andando y nos volvemos a Argentina nadando", bromea.

La historia de Santiago Colombatto en el mundo del fútbol se teje desde sus primeros pasos en el Club Jorge Newbery de Ucacha a la temprana edad de 4 años. A los 10, dio un salto decisivo al trasladarse a Buenos Aires para unirse a las divisiones juveniles del River Plate, donde se forjó como un hábil y elegante centrocampista. Su perseverancia lo llevó a probar suerte en el Racing Club antes de regresar a River, donde permaneció hasta los 17. Sin embargo, su sueño de llegar a Primera División se vio frustrado por la falta de continuidad y espacio en la pensión en la que residían los jóvenes futbolistas.

El destino lo llevó a Italia, de la mano de su amigo Ariel López, donde tuvo un encuentro clave con Iván Córdoba, exfutbolista del Inter de Milán, entre otros. Gracias a esta conexión, logró una prueba en el Cagliari, un club que lo acogería en la temporada 2015-2016. Aunque aún no había debutado en la Serie B, su participación en la Copa de Italia marcó su debut profesional el 3 de diciembre de 2015, enfrentándose al Sassuolo y contribuyendo a una victoria por 1-0.

En Italia inició un periplo por diversos clubes, incluyendo cesiones al A.C. Pisa, Trapani Calcio, A.C. Perugia Calcio, y finalmente al Hellas Verona, donde contribuyó al ascenso a la Serie A en la temporada 2018/19. "Cuando logró subir con el equipo italiano no habían preparado nada en la ciudad, parecía un partido más. Esperemos que eso no pase aquí", bromea el padre de la estrella argentina.

En agosto de 2019, dio el salto a la Jupiter League belga, uniéndose al Sint-Truiden por una cifra cercana al millón de euros. "Mira que a mí me gusta hablar, pero allí era imposible, la gente no se comunicaba. De hecho, le dije a mi hijo que en cuanto pudiera, fichara por otro equipo", dice entre risas.

A principios de 2021, el Club León de Pachuca anunció la incorporación de Colombatto, inicialmente en un préstamo de seis meses con opción a compra. El club mexicano finalmente ejerció la opción de compra por una cifra cercana a los 800.000 euros.

Después de un paso exitoso por México, Colombatto se embarcó en una nueva aventura en Europa. En agosto de 2022 fue cedido por el Club León al F.C. Famalicão de la Primeira Liga portuguesa, donde destacó con brillantes actuaciones durante la campaña 2022/23.

El resto es historia. La última parada en la carrera de Santiago Colombatto es en el Real Oviedo. El 25 de agosto de 2023, el club azul anunció oficialmente la llegada del centrocampista argentino en forma de cesión desde el Club León. Desde que llegó, Santi Colombatto es uno de los ídolos de todo el oviedismo. Si se le pregunta a cualquier fan del conjunto azul por su jugador favorito, el 95 por ciento dirán el nombre de Santi. Por ello, tanto padre como hijo están tan contentos en la ciudad y han mirado para otro lado cuando han llegado ofertas de Primera División, que no son pocas. De hecho, más de media tabla de la categoría reina del fútbol español se han interesado por Colombatto.

Pero ellos no tienen pensado irse, al menos hasta que no consigan ver al Oviedo en Primera División. "Me han dicho que hace unos veinte años que el equipo no está en Primera y sería un orgullo ascender. La gente aquí es muy fan del equipo y eso nos gusta porque nos recuerda un poco a Argentina. El día que lo logremos tendremos que cumplir alguna promesa, como volvernos a nado", confiesa Sergio Javier Colombatto mientras le da el último sorbo a su mate.