Carrión ve cerca el sueño: “Quedan 11 partidos y estamos ante la oportunidad de hacer historia: hay que arrimar el hombro”

Luis Carrión atendió esta mañana a los medios en El Requexón antes del partido que se juega mañana en Santo Domingo (16.15 horas) en Alcorcón. El técnico espera un buen rendimiento de los suyos.

Cómo llega el equipo. “Con ganas de hacer buenos partidos, la tabla no es tan importante porque todos se juegan algo. Con ganas de sumar 3 puntos. El partido ante el racing deja un regusto bueno, estuvimos activos siempre, nos crearon ocasiones pero levamos el peso. Con diez incluso seguimos atacando, y cuando empatamos también. Quisimos ganar y acabamos en su portería. Fue un gran partido. Hay que seguir.

El rival. “Es duro, un rival que con Nafti ha ganado en intensidad. Mucho balón al área, no necesita mucho para jugar por fuera y llegar. Está bien estructurado. Vamos con ilusión de conseguir tres bajas”.

La baja de Luengo. “Tengo que pensarlo, viene Jaime también. Y están Luismi y Homenchenko. Elegiré entre las tres opciones que tengo, lo haremos pensando qué es lo mejor”.

Homenchenko. “Es un chico que llegó más tarde, el equipo ha ido bien y es difícil entrar. Juega en muchas posiciones. Es un arma más, pero cuesta entrar en el equipo”.

Dudas en el once. “Tenemos varias cosas que decidir. Intentaremos que sea lo mejor para empezar y también pensando en el banquillo, lo mejor para acabarlo”.

Dos jornadas importantes. “Son las 11 importantes. Solo pensamos en esta. Vamos a un campo complicado, un rival que empató ante el Espanyol merecidamente. Será difícil. Creo que tanto como jugar en el campo del Elche, por ejemplo. Van con el cuchillo entre los dientes”.

¿Condiciona el rival? “Miramos el tipo de presión del rival, y otras cosas. A Nafti lo conozco muy bien, nos enfrentamos muchas veces, ha evolucionado en sus equipos. En función de lo que hace el rival, tenemos que trabajar coas para hacerles daño”.

La tabla. “En esto he cambiado de opinión. Si el equipo hace las cosas del otro día no acabo triste aunque no ganemos. Miras la tabla y ves que bajaste algún puesto pero la sensación es que el equipo va para adelante. Se lo digo a los jugadores, cuando llegue el verano y las vacaciones y te vayas a la playa tienes que pensar en haber hecho todo lo que podías, sin reproches. No te quedes con “creo que ese día podía haber entrenado mejor…”. Eso son reproches que te quedan. Tenemos que ir a darlo todo, ser felices cuando ganamos y mejorar cuando perdemos. Me encantaría estar ya los primeros, pero no puede ser y hay que hacer buenos partidos para seguir avanzando y ser felices en lo que hacemos”.

La mentalidad. “Habrá quién se come la cabeza más, los hay más y menos responsables… Pero en el campo hay que disfrutar con lo que haces, hay que ser valiente… Y si eso hace que ganemos, mejor. Pero si no se puede que sea así, sintiéndonos felices jugando así”.

Álex Millán. “Su ejemplo es muy bueno. Veo cómo se comportan los lesionados de larga duración. Hay gente sufriendo, trabajando mañana y tarde, qué mínimo que dejarlo todo para que se sientan orgullosos. Una satisfacción es cuando vuelven a entrenar.

Mejora de Alemao. “Le he visto una evolución este tiempo. Queremos que los jugadores se adapten a los entrenadores y nosotros también lo debemos hacer. Debemos hacer que se sientan más cómodos. Ante el Racing, su defensa estaba adelantada y debía aprovechar su potencia. Hizo bien bastantes cosas. Alemao hace muy buen trabajo cuando sale. Tenemos delanteros de sobra para hacer lo que queremos”.

Las opciones en la derecha. “Masca es un punta jugando en la derecha, el mejor de los extremos en cuanto a gol y llegada. Paulino es diferencial en el uno contra uno, en situaciones por fuera y último pase. Dubasin es dinamismo, trabajo, llegada… Tenemos mucha gente, también Viti; es una suerte para mí.

Los que no juegan. “Me gusta fomentar en un grupo que todos aporten. Los que no juegan tienen que darlo todo para cambiar su rol. Los que rotan son los equipos que van bien. Tengo la suerte de que entrenan bien, los que juegan respetan a los que no juegan. Es mérito de ellos y de su forma de ser. Es de agradecer las palabras de Homenchenko, porque quedan 11 partidos y estamos ante la oportunidad de hacer historia: hay que arrimar el hombro”.