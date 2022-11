Debido a una alteración del metabolismo localizada en el tejido subcutáneo, la celulitis provoca un aumento del tamaño de las células grasas, lo que provoca una retención de agua en los espacios intercelulares.

Pero, ¿cómo podemos combatir este molesto problema que afecta tanto a las mujeres como a los hombres? Ciertamente no es sencillo, pero no por ello debemos desesperar. ¡Y si no sabes por dónde empezar, prueba estos métodos y verás que le dirás adiós a la celulitis en poco tiempo!

La celulitis puede aparecer con el paso de los años por diversos motivos, y entre los primeros se encuentran principalmente las razones vasculares y hormonales, aunque la genética puede influir con posibles predisposiciones. Pero sea cual sea la causa, estos agujeros y depresiones en la piel no son nada agradables. Sin embargo, afortunadamente, a diferencia de las estrías, que son difíciles de eliminar, la celulitis puede combatirse de varias maneras, algunas de ellas completamente naturales. Veamos juntos cuáles son estos remedios.

Como siempre, debemos empezar por lo que comemos y prestar especial atención a lo que ingerimos. En primer lugar, es esencial limitar los azúcares y las grasas, que contribuyen a la acumulación de adiposidad, y prestar atención a la sal, que en cambio contribuye a aumentar la retención de agua causada por las toxinas, las sales minerales y los líquidos que permanecen en las células y provocan edemas e hinchazón. Por lo tanto, consulte a un nutricionista que podrá aconsejarle sobre la mejor dieta.

Otra cosa que se puede hacer es el ejercicio. No es cierto que la celulitis desaparezca de la noche a la mañana sin esfuerzo: es necesario hacerlo, y no sólo para deshacerte de tu celulitis, sino también para tu cuerpo en general, que se verá beneficiado. Así que entrena tu abdomen y tus piernas con ejercicios específicos y notarás la diferencia. Sin embargo, si no tiene tiempo para dedicar a la actividad física, pruebe a caminar sólo 30 minutos al día. Verás que será suficiente para alcanzar tu objetivo.

Sin embargo, hay otra solución menos agotadora que puedes poner en práctica: los masajes de drenaje linfático. Con movimientos dirigidos a la piel, es posible reactivar la circulación, evitando la hinchazón y el estancamiento de líquidos. Sin embargo, póngase en contacto con una persona experimentada que seguramente podrá hacerlo de la mejor manera posible. La hidratación suficiente también es esencial para contrarrestar el problema. Pero cuando hablo de beber, no me refiero a unos cuantos vasos al día, sino a un mínimo de 2 litros que depuren el organismo adecuadamente.

No es casualidad que beber en estas cantidades también ayude a contrarrestar la retención de líquidos. Pero si te resulta difícil beber tanto porque no estás acostumbrado, ayúdate con la ingesta de frutas y verduras e infusiones sin azúcar. Entre estos últimos, los más adecuados son el jengibre, el mirto negro, el hinojo, la colada roja y las hojas de abedul. Por último, entre los remedios naturales contra la celulitis también se encuentran las cremas corporales y los aceites esenciales, que debes elegir según tus preferencias. En este caso, Mercadona cuenta a través de su marca de cosméticos, Deliplus, con diferentes productos que actúan directamente sobre el problema y lo corrigen de manera increíble. Uno de los más destacados es el Aceite Anticelulítico bifásico Deliplus, cuyo bote de 250 ml se puede adquirir por 4,5 euros en cualquier establecimiento de la cadena valenciana.