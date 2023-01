Las fiestas han terminado y toca volver a la vida cotidiana. Hay que dejar a un lado el cansancio, las ganas de no hacer nada y empezar de nuevo. Precisamente por ello, es necesario descansar bien. Los que no duermen bien no tendrán energía y no podrán completar lo que habían planeado para el día. Así que hoy vamos a conocer dos plantas que precisamente sirven para sentirse mejor, relajarse y dormir bien. En realidad se trata de tila y melisa. Pero quién sabe cuáles son las propiedades de uno y otro, vamos a averiguarlo.

Empecemos por el tilo. Hay que decir que la tila y la melisa se utilizan a menudo combinadas. Sin embargo, cuando esta combinación no resulte atractiva al paladar, deberá elegirse una sola. Tiene muy pocas calorías y nada de grasa. También existe la llamada miel de tilo, en cuyo caso sus valores nutricionales por 100 gramos son: 300 kcal;

0 g de grasa;

32 g de hidratos de carbono;

0,2 g de proteínas. La miel de lima tiene una fragancia que casi recuerda a la menta. También puede utilizarse para los resfriados, es decir, para abrir la nariz si está taponada. Pero también hay muchos otros usos y beneficios. Una vez conocido el tilo, podemos detenernos en uno de sus "rivales", la melisa. Esta es otra planta con capacidades relajantes y se utiliza mucho en casos de estrés. En sus valores nutricionales se aprecia un alto contenido en vitamina C, lo que reforzaría el sistema inmunitario. También es rico en antioxidantes. ¿No dormir engorda? La respuesta que está sorprendiendo Hemos visto los valores nutricionales de la melisa y el tilo como primera comparación. Para empezar, podríamos decir que ambos tienen excelentes propiedades nutricionales que pueden satisfacer las necesidades del organismo. Ahora, sin embargo, conozcamos mejor las ventajas de ambos. Beneficios de la tila y la melisa Linden es bueno para: favorecer la relajación del cuerpo;

reducir la taquicardia, la agitación;

reducir la presión arterial;

reducir la ansiedad y el estrés. El bálsamo de limón, al mismo tiempo, lo haría: regular los trastornos del sueño;

reducir el dolor;

reducir los episodios de migraña;

aliviar los dolores menstruales;

facilitar la digestión. Como vemos, las acciones que realizan estas dos plantas son diferentes, pero cuando se combinan pueden darte un excedente de energía. Así que para dormirse antes, lo mejor es elegir, tal vez, melisa. Por supuesto, entonces depende del caso. Si el insomnio nos produce taquicardia, o tenemos la tensión alta en ese caso sería mejor elegir la cal. Por otra parte, si el insomnio está causado por dolores menstruales, de cabeza o de otro tipo, tal vez sea mejor la melisa. Hay que tener en cuenta que en ambos casos estamos hablando de dos alimentos excepcionales que realmente podrían ayudar al cuerpo a sentirse bien y relajarse. Beber un vaso de melisa, tila o incluso ambas antes de acostarse es un excelente consejo.