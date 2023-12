El deporte es el elixir de la juventud (y este estudio asturiano trata de demostrarlo)

La Universidad de Oviedo realizó hace 10 años un estudio, vigente hoy en día, que trataba de demostrar que las personas deportistas tienen una edad biológica más joven. Para ello, se escogieron varios sujetos en la zona de las Cuencas, todos ellos de más de 50 años y con una vida sedentaria. Y se les organizaron actividades físicas, con monitores, durante tres meses para evaluar los cambios en su salud. Se hicieron pruebas y test que revelaron unas mejoras evidentes tanto físicas como psicológicas, pero Miguel del Valle, doctor en Medicina y presidente de la Sociedad Española de Medicina en el Deporte, recita el detalle que convirtió aquella experiencia en un éxito rotundo: "Cuando dejamos de monitorizar la actividad, la gran mayoría siguió haciéndola, incluso pagando".

Ahí va el primer argumento a favor del ejercicio físico: engancha. Mejora la salud desde diferentes vertientes, pero también tiene un importante efecto motivador. "No debemos dejar de lado la salud mental y el deporte es uno de los vehículos que ayudan a que la gente se encuentre mejor", subraya Del Valle.

Benjamín Fernández, profesor de Medicina y experto en Medicina del Deporte, coincide con su colega en el diagnóstico. "Hacer ejercicio es una de las mejores estrategias, junto a la alimentación, para mantenernos saludables. Los beneficios van en muchas direcciones: prevención de enfermedades crónicas, mejora del aparato cardiovascular, el locomotor, ayuda a prevenir algunos tipos de cánceres…", resume.

También Fernández apoya sus argumentos en la experiencia que le da la investigación. La suya, aún en curso, trata de evaluar la edad biológica de un grupo de personas; es decir, la edad que biológicamente tiene un organismo, al margen de lo que dice el DNI. Se está aplicando el estudio sobre 64 muestras, hombres y mujeres, entrenados y no entrenados, de dos grupos: entre 18 y 25 años y entre 50 y 65.

En el ambicioso proyecto participan diversos agentes, desde la Universidad a algunas empresas privadas, pasando por dos grupos de ingenieros. "Aunque aún estamos en ello, sí que encontramos indicios suficientes para decir que el estilo de vida condiciona la edad biológica de las personas", descubre. Y añade: "El ejercicio hace que el cuerpo esté preparado y rejuvenecido. Es la mejor estrategia para el antienvejecimiento. Lo atenúa".

Los que se pasan de la raya

Está la lucha contra el sedentarismo, en la que todos los expertos parecen darse la mano. Algunos con más vehemencia. Y está otro supuesto en auge, el de los nuevos deportistas que pasan de cero a cien sin término medio. "Una cosa es hacer ejercicio y otra muy distinta querer competir como un profesional del deporte. No tiene nada que ver", avanza Del Valle como primer matiz.

El doctor lo tiene claro. "Lo primero es hacer un reconocimiento médico exhaustivo, que es la fórmula imprescindible para prevenir. Además, hay que seguir un plan de entrenamientos acorde a las condiciones del sujeto", indica.

Sin embargo, Benjamín Fernández suaviza su postura. "Todo hay que hacerlo con una planificación y siguiendo un plan, pero es preferible el que se pasa con el deporte que el que se queda corto y no hace nada. Eso lo tengo claro", señala. Y pone un ejemplo: "Está el caso de los ‘weekend warriors’, es gente que durante la semana no encuentra tiempo para practicar deporte y el fin de semana hace unos entrenamientos superexigentes. Ha habido mucho debate al respecto, pero no se han encontrado evidencias de que sea malo para la salud, sino que es mejor esos atracones que no hacer nada". Fernández cree que "si has seguido un plan de entrenamientos, por muy exigente que sea y aunque antes no fueras muy deportista, y ha sido elaborado por profesionales, seguirlo será beneficioso para la salud".

¿Y la muerte súbita? Cada vez se leen más casos en los medios sobre deportistas amateurs que pierden la vida en algunas pruebas populares. ¿Es una tendencia o es que la prensa hace más hincapié ahora? "La muerte súbita siempre ha estado ahí, es imposible prevenirlo todo, pero ahí están los reconocimientos médicos", indica Benjamín Fernández, que hace una lectura optimista del asunto: "Que estos casos se den en competiciones vigiladas es positivo porque es ahí donde te pueden prestar asistencia médica de forma inmediata".

Miguel del Valle es más taxativo: "Para mí, la maratón debe de ser para los profesionales". Y argumenta: "Una maratón no es saludable porque se pone el límite por encima. Lo que no tiene sentido es que una persona que no haya hecho nunca deporte decida de la noche al día correr una maratón. O incluso una media maratón".

Porque entre el blanco y el negro, hay una amplia escala de grises. "Yo siempre digo que se puede hacer ejercicio en cualquier circunstancia", interviene Fernández; "por ejemplo, ¿la parada del autobús te queda a 15 minutos de casa? Pues no es un problema, es una oportunidad para pasear media hora todos los días". Para el doctor, bajar las escaleras, detenerse en una parada más alejada de casa o, directamente, ir caminando al trabajo son prácticas "aconsejables desde el punto de vista de la salud, del medio ambiente e incluso de la economía". E insta a la gente a un "cambio cultural" en este sentido.

El deporte, la primera píldora

Hay otro asunto en el debate que tiene importancia: si hacer ejercicio mejora la salud, también tendrá una repercusión económica. "La gente deportista supone un ahorro sanitario notable porque se reduce el gasto de medicamentos", defiende Miguel del Valle sin ambages. "Yo siempre digo lo mismo: el ejercicio físico debería ser la primera píldora que tome una persona. Un hipertenso, por ejemplo, necesitará medicación, claro; pero también ejercicio físico", completa.

"Hace falta un cambio de mentalidad, o cultural, para que haya más concienciación", reclama Benjamín Fernández. Un cambio en el que, defiende el doctor, los gobiernos tienen mucho que decir. "Hay que dar facilidades a los ciudadanos para que hagan deporte. ¿Cómo? Pues estableciendo zonas verdes para hacer ejercicio. Hay que diseñar ciudades más saludables. Si se han tomado medidas contra el tabaquismo, ¿por qué no hacerlo a favor del deporte y de una alimentación saludable?", se pregunta el doctor.