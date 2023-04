Asturias no reconoce el título a las enfermeras especialistas

¿Se imaginan que a un cardiólogo, un traumatólogo o a un psiquiatra, después de hacer su examen MIR y terminar su período de residencia, no le reconocieran el título de especialista en Asturias?

Porque eso mismo está ocurriendo con las enfermeras. Y, reitero, solo ocurre en Asturias.

Señor Barbón, señor consejero, este y el que venga detrás:

En Asturias sigue sin desarrollarse el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería. Decreto que cada comunidad autónoma ya ha desarrollado hace más de 17 años. Y seguimos esperando.

Son siete las especialidades: matrona (la única reconocida desde hace muchos años), salud mental (reconocida en todas las comunidades menos en Cataluña y Asturias), pediatría, laboral, geriatría, familiar y comunitaria, y quirúrgica.

No piensen ustedes que esto es gratis. No. Esto lo pagamos todos, pero sobre todo los pacientes.

La formación de residentes cada año se sigue realizando puntualmente. Cada año se convocan plazas por el Ministerio de Sanidad. Cada año se están formando residentes en salud mental y cada año son desperdiciados estos profesionales.

Porque lo que ocurre es lo siguiente: tras superar una oposición a nivel estatal (examen MIR=EIR; salvando las distancias, lo pongo así para que la gente comprenda: MIR significa médico interno residente, pues EIR somos los enfermeros internos residentes; y también hay PIR -psicólogos-, RIR -radiofísicos-, FIR –farmacéuticos-, etcétera), una vez superado el examen, obtienes tu plaza con suerte y muchas horas de estudio. Luego completas el período de residencia, que en el caso de los médicos son cuatro o cinco años y en las enfermeras son dos. Durante ese período, cobramos la mitad del sueldo, que nadie se crea que no se trabaja. Todo el mundo sabe lo que curran los residentes: mucho más de lo que se debería por mucho menos de lo que cuesta a los sistemas sanitarios.

Y, una vez terminado tu período de residencia, y obtenida la titulación, esta te acredita para trabajar en la sanidad pública como personal clínico, pero ¡oh, sorpresa!, si eres médico se te reconoce el título, pero si eres enfermera y vives en Asturias, no.

Hay un caos organizativo que solo se comprende desde la falta de previsión y el maltrato

Como los señores de la Consejería de Salud no han hecho los deberes desde 2005, no se nos puede reconocer la titulación, con todo lo que esto conlleva. Volverás a rodar por el hospital en servicios para los que no tienes preparación, estorbando y desgastando al resto de compañeros que ya tienen bastante con sobrevivir como para tener que explicar por enésima vez a los "nuevos". Y sin aprovechar los conocimientos adquiridos y la formación para la que sí has dedicado sacrificio, porque muchos puestos son cubiertos por personal fijo, que no tienen especialidad.

Y volvemos al punto inicial.

Generalistas ocupando puestos de especialistas y especialistas ocupando puestos de generalistas.

Un caos organizativo que solo se comprende desde la falta de previsión y el maltrato durante años a las enfermeras. Muchas se van; a otras las echan directamente.

Fin de la historia.

Injusto, incomprensible e inaudito. Es una desigualdad frente a otras comunidades y frente al resto del mundo, en donde todos los cuidados van encaminados hacia la excelencia, la calidad de los cuidados, la especialización... menos en el Paraíso Natural.

¿Se imagina, señor Barbón, la cara que se nos ha quedado a algunas enfermeras especialistas al oírle decir que en Asturias se cuida a los profesionales cuando nuestro título no se reconoce en Asturias, cuando ni siquiera tenemos una bolsa específica de especialidades y no se nos permite ejercer nuestra especialidad porque se nos penaliza si rechazas un contrato de generalista?

Reforzar la salud mental es prioritario. Y el buen funcionamiento del equipo multidisciplinar es primordial en sanidad.

Contratar más psicólogos y psiquiatras es una gran noticia, que choca con la realidad cuando a una parte del equipo ni siquiera se le reconoce la titulación.

Ahora que está por delante un proceso de estabilización, ¿cómo van a estabilizar a los especialistas?, ¿se estabilizarán en los puestos para los que tenemos la experiencia, los conocimientos y la formación?, ¿o nos desplazarán por personal con más puntos pero con un perfil de seis meses trabajados? ¿Por qué "el mérito y la capacidad" no se tienen en cuenta con las enfermeras especialistas en Asturias?

Señor Barbón y señores de la Consejería, hagan los deberes, que ya van muy tarde; reconozcan la especialidad, hagan las bolsas, cataloguen los puestos antes de la estabilización, si no quieren agravar aún más las injusticias que se nos avecinan.

En nombre de las enfermeras especialistas de Asturias, pero sobre todo de los pacientes.