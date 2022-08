La Universidad de Oviedo gana músculo científico: triplicó en los últimos veinte años el número de publicaciones

La Universidad de Oviedo no consigue remontar en el prestigiosa ranking de Shanghái, a pesar de tener las mejores cifras de producción científica de los últimos tiempos. Según datos del Rectorado de Ignacio Villaverde, la institución académica asturiana casi ha triplicado en veinte años su número de publicaciones investigadoras en revistas de alto impacto. En 2002 se registraban 731 y en 2021 hubo 2.165. Es decir, se ha producido un salto de 1.434 trabajos, que demuestran, según el vicerrector de Investigación, Antonio Fueyo, "la fuerza investigadora que tiene nuestra Universidad". Un músculo que, sin embargo, no aparece reflejado en las clasificaciones internacionales. En la de Shanghái, el Principado sigue sin escalar a la posición 401-500 en la que estuvo en 2019 y 2020 y se queda en la 701-800 que ya registró en 2021.

En la base de datos Web of Science (WOS) aparecen, según el Rectorado, un total de 29.218 publicaciones firmados por la institución asturiana de 2002 a 2021. De ellas, además, casi 200 (194) figuran entre las más citadas. Física de Partículas, Ciencias Multidisciplinares, Genética y Biología Celular y Molecular son las especialidades que concentran la mayor producción. Analizando la evolución global de las últimas dos décadas, en 2008 fue el año en el que por primera vez la Universidad de Oviedo superó la barrera de los 1.000 trabajos (1.184 para ser exactos), mientras que en 2017 ya rebasó los 2.000 (2.027). El último dato disponible, el de 2021, es de 2.165, lo que supone un 7,41% sobre el total.

Más allá de este aumento conseguido en el número total de impactos, el vicerrectorado de Investigación destaca "la calidad de las revistas" en las que publican los científicos asturianos. Por ejemplo, en los grupos "Springer Nature", "Science" y "Cell", tres de los más prestigiosos del mundo. Colocar un artículo en alguno de ellos es realmente difícil. No solo por el coste económico (ronda los 5.000 euros), sino por el esfuerzo temporal (de 3 a 4 años de duro trabajo).

Analizando una a una, en "Nature" la Universidad de Oviedo ha alcanzado 4.000 registros en los últimos veinte años. El crecimiento ha sido constante: de las 48 publicaciones contabilizadas en 2002 a las 243 de 2021. El pico se alcanzó, no obstante, en 2018 con 375. Desde ese año, el ritmo investigador ha bajado pero manteniéndose siempre por encima de los 200 artículos. En este intervalo de tiempo, destacan 40 documentos entre los más citados en sus respectivas áreas. A la cabeza está Física de Partículas (22), seguido de Ciencias Multidisciplinares, Genética, Biología Celular y Biología Molecular. Al grupo "Springer Nature" pertenece un buen número de revistas. La mayor presencia de la Universidad asturiana está, por este orden, en "Journal of High Energy Physics", "European Physical Journal C", "Lecture Notes in Computer Science" y "Analytical and Bionalytical Chemistry".

En "Nature", la más popular de todas, los investigadores de la institución académica de la región han sacado 23 artículos, prácticamente uno por año, a excepción de en 2020, 2019, 2018, 2016, 2013, 2011 y 2005 que fueron dos. A su vez "Nature" también tiene otras revistas, como "Nature Communications", en la que la Universidad de Oviedo ha situado 40 documentos desde 2002. En el grupo "Science", cuyo editor es la Asociación americana de avance para la ciencia, los laboratorios de la Universidad han logrado publicar 32 artículos. El número máximo por año es de 4, alcanzado en 2018, 2017 y 2014. En 2021 se sacaron 3 documentos. Por último, en el grupo "Cell" hay un total de 36 publicaciones, la mayoría registradas en "Cell Reports". En 2021 se colocó 1 documento.

Según el vicerrector de investigación, Antonio Fueyo, todos estos datos sitúan a la de Oviedo "entre las universidades punteras en ciencia". Es por ello, agrega, que "quiero trasladar mi felicitación y agradecimiento a toda la plantilla del personal investigador de la Universidad al mismo tiempo que les brindo todo el apoyo para conseguir más y mejores resultados en el futuro". El primer paquete de medidas en este sentido llegará el próximo otoño. El equipo de gobierno de Ignacio Villaverde anunció, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que potenciará el número de horas que los profesores universitarios dedican a la investigación e implementará medidas de digitalización con el fin de aligerar la carga burocrática de los científicos.

La pregunta que está en el aire es: ¿Por qué si la Universidad de Oviedo cada vez publica más, no sube en los rankings internacionales? En la última clasificación de Shanghái, que mide fundamentalmente la producción investigadora de las instituciones académicas de todo el mundo, Asturias vuelve a repetir la posición 701-800. Además, a nivel nacional, la Universidad asturiana se sitúa en el lugar 22-30, un puesto claramente pobre. La respuesta del Rector al interrogante es que quizá "no estemos cargando bien los datos". No solo hay que conseguir buenos resultados, subraya, sino también "saber transmitirlos y las instituciones que aparecen más arriba tienen contratadas consultoras". Villaverde también puntualiza que la posición actual es el reflejo "de lo sembrado cuatro años atrás".