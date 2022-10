"Sancta Ovetensis", nuevo trabajo de "Forma Atntiqva"

La discográfica alemana Winter & Winter ha comenzado la distribución del último trabajo de "Forma Antiqva" que lleva por título "Sancta Ovetensis. Splendor in the cathedral of Oviedo". El fruto de un proyecto muy trabajado y cuidado, iniciado hace años por los hermanos Zapico, basado en la investigación, recuperación y divulgación de las obras de los maestros de capilla que están recogidas en el Archivo Capitular de Oviedo y que hasta ahora han sido poco difundidas.

Esa investigación y recuperación realizada por la formación musical barroca acabó centrada en la figura y el trabajo del maestro turolense Joaquín Lázaro Rubira (1746-1786), quien estuvo asentado en Oviedo entre 1780-1786. "Forma Antiqva" ha grabado seis composiciones del maestro Lázaro Rubira –de las 12 que dan forma al esperado disco, que tiene en su carátula un cuadro de Genaro Pérez Villaamil–. El disco es una producción en la que han colaborado la propia Catedral de Oviedo, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo, con Aarón Zapico como conductor y con la participación de la soprano vasca Jone Martínez y Jorge Jiménez como solista de violín. La musicóloga de la Universidad de Oviedo María Sanhuesa Fonseca es la encargada, por su parte, de completar el trabajo con el relato biográfico de Joaquín Lázaro que acompaña al disco, una investigación que titula "Encendida en vivo fuego. Esplendores musicales en la Sancta Ovetensis". "Noche preciosa, clara y divina", "A Eulalia dichosa", "Encendida en vivo fuego", "Dios mío calla", "Del risco se despeña" son algunas de las obras de Joaquín Lázaro que se incluyen en la grabación, completada con otras obras anónimas, un recitado y una cavatina.