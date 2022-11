Las claves del éxito de los grados con más alumnos: «Sus salidas son claras y amplias»

¿Por qué Derecho, Magisterio, ADE, Medicina e Informática son los grados universitarios que arrasan en Asturias? Según los responsables de los centros que los imparten porque dan trabajo, sus salidas profesionales son claras y, en algunos estudios, el abanico es «amplísimo». Estas facultades no notan la crisis demográfica ni esperan percibirla a corto plazo, ya que aspiran a seguir creciendo con la incorporación de nuevas titulaciones. Por ejemplo, Derecho con Criminología, Formación del Profesorado, con el doble grado de Primaria e Infantil, e Informática, con el compartido con Matemáticas.

Según las estadísticas de este curso facilitadas por el Rectorado y publicadas en LA NUEVA ESPAÑA, Derecho es la titulación reina en la Universidad de Oviedo. La clave del éxito, según el decano de la Facultad, Javier Fernández Teruelo, son estudios que «abren un amplísimo abanico de salidas profesionales». «No forman –profundiza– para desarrollar una profesión concreta, sino infinidad de ellas. Por ejemplo: abogado, notario, procurador, registrador de la propiedad, juez, fiscal, secretario judicial, abogado del Estado; Inspector o subinspector de Hacienda, de trabajo o de la Seguridad Social; asesor jurídico en empresas o instituciones; directivo de banca y departamento de recursos humanos; carrera política y diplomática...».

Lo que buscan los estudiantes, destaca Teruelo, es precisamente esa «flexibilidad de acceso al mercado laboral». Ante la crisis demográfica que no sufren pero que sufrirán, la receta, dice, «es también ser flexibles y ser capaces de ofertar de forma ágil y antes que los demás, titulaciones, como la de Criminología, especialmente conectada a un doble grado con Derecho, en las que ahora mismo según el análisis que hemos realizado hay una sobredemanda no cubierta por la oferta». «Si no lo hacemos nosotros ya, otros lo harán», remata.

Educación Primaria e Infantil son otros de los grados más numerosos. «Los estudios educativos están al alza. Pero no solo en Asturias, sino en toda España. Tenemos muchos candidatos y muchas facultades. Yo creo que la clave es que ambos títulos son profesionalizantes, es decir, tienen una salida clara», manifiesta el decano, Celestino Rodríguez. En los últimos años, su Facultad ha notado un incremento de matrículas: «Hemos ganado prestigio y ha subido la nota de corte. Tenemos un grupo de bilingüe en Primaria con una nota superior al 13». Igualmente, añade, «tenemos mucha demanda en el máster de Profesorado y estamos recibiendo muchas preguntas sobre el futuro grado de Deportes». La Facultad quiere seguir creciendo y en cuanto haya espacio, la idea del decanato es implantar el doble grado de Primaria e Infantil.

Carmen Benavides, decana de la Facultad de Economía y Empresa, asegura que el grado de ADE «lleva años cubriendo las 250 plazas que oferta, quedando muchos estudiantes fuera». «Creemos que el estudiantado valora la formación que puede recibir en una facultad cuya calidad está acreditada internacionalmente (AACSB), que pone a su disposición un gran número de actividades curriculares y extracurriculares, convenios de movilidad, vínculos con las empresas, etc y que les abre puertas a un gran abanico de salidas profesionales», comenta. Benavides hace hincapié en que los estudios de ADE son «interesantes y versátiles, pues permiten opositar y también trabajar en el ámbito privado, fomentan el emprendimiento». Así la cosas, en la Facultad no perciben la crisis demográfica. «Seguramente el modo de enfrentarse a ella será seguir trabajando para que la formación que ofrecemos nos distinga y nos haga cada vez más atractivos», opina.

Por su parte, el grado de Ingeniería Informática del Software no para de crecer. «Con el fuerte incremento de estos últimos años en la digitalización de las empresas y de las actividades de la vida diaria, en general, es razonable que los futuros universitarios decidan iniciar estos estudios. Además, la posición de ingeniero del software es una de las más demandadas a nivel mundial. Los estudiantes son conscientes de que tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos a múltiples sectores, porque el software está en todas partes», comenta el director de la Escuela de Ingeniería de Informática de Oviedo, Fernando Álvarez. El centro mira al futuro con «optimismo» y con la idea de implantar el doble grado con Matemáticas: «A la vista los estudiantes que quieren iniciar los estudios, creemos que seguiremos completando el cupo».