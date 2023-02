"La pandemia de covid va hacia oleadas más suaves porque estamos muy vacunados, aunque faltan vacunas en algunas partes del mundo". La investigadora del CSIC Margarita del Val, se ha pronunciado así este jueves en Murcia al ser preguntada por la situación actual del coronavirus momentos antes de participar en el Hospital Virgen de la Arrixaca en la jornada del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la que ha ofrecido una conferencia titulada ‘Virus y pandemias: de la Covid-19 a los retos futuros’.

Del Val sostiene que "si la actual oleada se para hasta el próximo otoño-invierno, la covid será un virus más" y considera que hay que estar atentos a otros virus que se están propagando más en esta época del año, como la gripe y otros virus respiratorios.

Que la crisis sanitaria se ha ido controlando es evidente, según la investigadora, porque "la situación es más favorable que hace un año", al tiempo que explica que Ómicron es la variante más estable, "ya que lleva un año con nosotros" frente a los seis meses que solían estar las anteriores, por lo que "si Ómicron es desplazada por otra nueva, ¡atención!, ya que se podrían dar situaciones desconocidas".

Respecto a esta variante también apunta a que los supervivientes tienen una inmunidad muy potente.

La científica hubiera esperado un poco para retirar la mascarilla, pero entiende que "lo pedía la sociedad"

En cuanto a la situación de China, Margarita del Val indica que lo que ha ocurrido en este país es que no se había vacunado a la población vulnerable y en cuanto se han ido retirando las medidas de protección "han tenido un rebrote de casos", aunque insiste en que "el riesgo para nosotros no existía" debido a las altas tasas de vacunación y "aunque falten vacunas en algunas partes del mundo".

Sobre la campaña de vacunación considera que "la campaña de vacunación en España ha sido modélica" y alaba el componente social de respuesta a la pandemia.

Preguntada sobre la última medida que ha entrado en vigor esta misma semana en España, al aprobarse que el uso de la mascarilla en el transporte público deja de ser obligatorio, la especialista dice que con ella "se ha respondido a lo que pedía la sociedad", aunque, a su entender, "hubiera esperado un poco más". A la vez que insiste en que hay que seguir protegiendo a las personas vulnerables, principalmente en hospitales y en residencias.

La investigadora del CSIC ha estado arropada durante el encuentro en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por numeroso personal de este y otros centros de la Región, así como por investigadores del IMIB-Pascual Parrilla (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria).

Investigación con visión 360º

A ellos, a los investigadores, se dirige cuando afirma que hay que seguir avanzando con proyectos dirigidos a conseguir un aire más limpio, "no sólo por la covid sino también por el resto de virus", ante lo que recuerda que, como se demostró, ésta es una vía de transmisión y, por tanto, de contagio.

"Hay que potabilizar el aire en los entornos en los que haya personas vulnerables", afirma.

Del Val explica que el ámbito de la seguridad alimentaria "es espectacular, pero hay que aprender a tener un aire limpio para que no se propaguen otros virus", lo que a su entender acabaría con muchas enfermedades, reduciría el absentismo laboral, el gasto sanitario y el número de muertes.

Del Val pide a los padres que no coarten las vocaciones científicas de sus hijas

Durante su conferencia en el salón de actos del hospital de El Palmar, en la que ha sido presentada este jueves por la doctora en Farmacia e investigadora honorífica del IMIB Rocío Álvarez, Margarita del Val ha aprovechado para exponer que en el CSIC trabajan con una visión 360 grados para contener el virus, con grupos específicos en cualquiera de los campos implicados. Y "trabajamos en bioseguridad para tener laboratorios de nivel 3 en España y uno de nivel 4".

La investigadora se refiere al covid como un virus "que no es ni muy contagioso ni muy mortífero" si se compara con otros como el sarampión o el VIH, aunque ha ido evolucionando hacia distintas variantes.

"El coronavirus SARS-Cov2 no es el peor enemigo de la historia si nos hubiésemos infectado de niños, pero en ese momento no teníamos defensas", afirma la científica, quien aprovecha para pedir a los padres que no coarten las vocaciones científicas de sus hijas "aunque en muchos casos no entiendan de qué están hablando o en qué trabajan".

Los casos de gripe crecen al mismo ritmo que baja el covid Los casos de covid siguen bajando en la Región de Murcia. Así lo ha indicado el consejero de Salud, Juan José Pedreno, durante el encuentro de mujeres científicas celebrado este jueves en el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde ha acompañado a la científica Margarita del Val en la conferencia que la investigadora del CSIC ha ofrecido en Murcia. Según los datos facilitados por Pedreño, la incidencia del covid ha bajado un 20% en la última semana en la Región de Murcia, "aunque tenemos un repunte en las últimas semanas del resto de virus respiratorios". En este caso, Pedreño detalla que la gripe ha aumentado un 21%, mientras que las bronquitis y bronquiolitis en niños crecen al ritmo del 6%. Por ello reclama que se extremen las medidas de protección con la población más vulnerable. El último informe del servicio de Epidemiología de Salud Pública, dado a conocer esta semana, recoge que en la actualidad se encuentran hospitalizados 28 pacientes por Covid-19 y de ellos, 2 en la UCI. Llegando el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia a 2.519. Preguntado por las protestas previstas en Lorca ante la presión asistencial y las listas de espera, el responsable de Salud insiste en que "la entrada de nuevos pacientes al sistema en el último año ha sido la mayor de la historia, por lo que hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar las intervenciones quirúrgicas".

Más de la mitad del personal investigador del IMIB son mujeres

Más de la mitad de los profesionales que integran el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB-Pascual Parrilla) son mujeres, en concreto, un 52 por ciento. Así, 632 mujeres y 583 hombres conforman esta plantilla, que suma un total de 1.215 efectivos.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha participado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organizada en el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde ha agradecido la labor diaria de todas las mujeres que investigan en la Región, con el compromiso a visibilizar su trabajo, así como promocionar el acceso de las niñas al ámbito de la ciencia.

Pedreño destaca que "el IMIB integra proyectos científicos muy importantes en el ámbito de las ciencias biosanitarias, pero son los equipos humanos quienes otorgan verdadero sentido a este Instituto, a nuestros hospitales y a nuestros centros de salud".

En la jornada participaron científicas de reconocimiento nacional como la doctora Mª Luisa Martínez de Haro; Encarna Guillén; Trinidad Herrero; y la doctora Ana Belén Pérez Oliva.

Como complemento a la jornada, se puede visitar hasta el 12 de febrero en el rellano del hospital Materno-Infantil la exposición ‘Las científicas visitan el hospital’, con 28 figuras de científicas, desde el siglo IV a. C. hasta nuestros días. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, quedó establecido por Naciones Unidas en 2015, recuerdan desde la Consejería murciana.