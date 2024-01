Plena Inclusión-Asturias, una organización que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo del Principado y a sus familias, califica la reforma constitucional para sustituir el término "disminuidos" por la expresión "personas con discapacidad" como un "hito en la defensa de los derechos" del colectivo. Casilda Sabín, gerente de la asociación en Asturias y hermana de una persona con discapacidad intelectual, destacó ayer "la importancia del cambio de la terminología como punto de partida para el cambio de actitudes, sin duda, el motor del cambio social que venimos reivindicando desde hace décadas". Pese a este nuevo avance y a los conseguidos en los últimos años, Plena Inclusión, advierte que aún queda mucho por lograr, en aspectos como la educación, el empleo, el acceso a la tecnología y la vivienda y desde su dirección estatal manifiestan su determinación de seguir "luchando por conseguirlos, pero también a seguir colaborando con las administraciones públicas y los poderes del Estado". El grupo social ONCE (Organización Nacional de Ciegos) también agradeció la reforma del artículo 49 de la Constitución y puso el énfasis en que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) "ha logrado un cambio y un consenso que no es consecuencia de razones políticas, económicas o ideológicas", sino que "nace del espíritu de la ciudadanía que ha impulsado esta primera reforma social de la Constitución". El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, considera que esta reforma "es una cuestión de dignidad y justicia", que "responde a una demanda firme y sostenida del movimiento de la discapacidad desde hace más de 20 años".