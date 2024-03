Yuss Yao, una nueva energía musical llega desde Gijón

Yuss Yao es el nombre de un nuevo cantante veinteañero gijonés que acaba de publicar su single “Veintipico”, que se incluye dentro del disco que está preparando con el respaldo del sello de música indie Astro Discos. Yuss Yao es el nombre artístico de Yuen Segador Muñoz, de 26 años, que prepara para septiembre de este año el lanzamiento del que será su primer LP grabado en un estudio profesional.

“Es la primera vez que trabajo con músicos. Estoy muy agradecido a Kike.conmas, Alex Cappa, Jairo Ubiaño, Pastor y Caballero, tayler B y, en general, a todas las personas que colaboran en este disco que son muchas y de diferentes campos artísticos. El proceso ha sido mágico”, confiesa. Yuss Yao define su estilo como “una mezcla de pop-punk, pop-rock español, emo-core y pop urbano con algunos toques de hyperpo, electrónica e indie”. Y añade: “Mis canciones aportan, sobre todo, frescura y dinamismo. Son temas generalmente llenos de energía y que transmiten mucho sentimiento. Creo que si hablas de ti mismo sin coraza y siendo honesto conectarás con el público. Suelo tratar los problemas de estas últimas generaciones, el amor líquido, la ingenuidad, la fiesta, el descontrol, que nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones. Es lo que yo vivo de lleno”.

Yuen nació en una familia “a la que siempre le gustó el cine por lo que me decanté por estudiar arte dramático”. Lleva escribiendo “desde que era pequeño, pero no fue hasta los 19 años cuando empecé a sacar música”, explica. Para él, hacer canciones es su “mayor terapia”. “Si no hiciera música estoy seguro de que seguiría escribiendo ya que hacerlo me ha sacado de las situaciones más difíciles de mi vida”. Por esa razón dejó la carrera en el último curso –“Es pa matarme”, admite- y se fue a Madrid “para intentar hacer de mi terapia personal mi trabajo”.

“Veintipico” es el adelanto de su nuevo disco. Yuss Yao apunta que es “la única canción que habla de sentir amor. Digamos que es el reflejo perfecto de conocer a alguien e ir rápido. Tengo una canción titulada ‘Dicen que yo no sé estar solo’ que lo plasma al pie de la letra con la frase “No me importa si te acabo de conocer, yo ya me quiero casar”. ¿Qué pasa con este tipo de enamoramientos o caprichos? Que duran menos que yo en el gimnasio. La canción habla sobre enamorarse de golpe y sentir esas mariposas del estómago que, como suele pasar en estos casos, a una de las personas se le irá y la cosa acabará torciéndose”.

Este intérprete gijonés que ahora debuta como profesional confiesa que escucha “de todo”. “Ahora escucho mucho punk-rock (‘blink-182’, ‘sum41’) y pop-rock español (‘Walls’, ‘Hens’, ‘Toni duart’). Pero generalmente escucho desde reaggeton (Quevedo, Lola índigo, j balvin) a rap (‘Costa’, ‘Suite soprano’, ‘Tote king’, ‘Recycled j’). También me gusta la música electrónica como ‘Marshmello’, ‘Diplo’ o ‘Selecta’. De la música pop escucho a ‘Post Malone’, ‘Backstreet boys’ o ‘The Weekend”. De nu-metal me gustna ‘Linkin park’, ‘Bring me the horizon’, ‘Papa roach’, ‘Falling in reverse’, ‘My Chemical romance’ y ‘Muse’.

De entre sus gustos musicales quiere hacer una mención especial a “artistas no tan conocidos que también son de Asturias y suenan increíble como son ‘Albwhisp’, Ángel Cares, Freddie Flowers o Zalez. Aunque podría seguir y seguir, porque en Asturias hay mucho talento oculto”, añade.