Los biólogos estadounidenses Jeffrey I. Gordon, Peter Greenberg y la bioquímica Bonnie L. Bassler, nuevos galardonados con el premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica 2023, han agradecido un galardón que, como dicen ambos, se sustenta en investigaciones que tienen muchas manos ejecutoras. Así lo ha indicado en declaraciones a los miembros de la Fundación Princesa de Asturias que le comunicaron el premio.

Desde Misuri, donde se encuentra, Gordon ha querido dar las gracias a los miembros del jurado "de este magnífico premio, que cuenta con un extraordinario elenco de galardonados. Como tal, me siento profundamente honrado y extremadamente agradecido por su reconocimiento al trabajo en equipo de tantos estudiantes, personal y colegas talentosos con los que he tenido la suerte de haber compartido este viaje y de quienes he aprendido a lo largo de los años”.

Por su parte la bioquímica Bonnie Bassler, la más joven de los premiados, también se ha mostrado efusiva por el galardón. "Estoy muy emocionada por recibir el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023. Es un gran honor. Mi más sincero agradecimiento a Sus Majestades, a Su Alteza Real y a la Fundación Princesa de Asturias por reconocer el trabajo de mi equipo". Y apunta, además, su ilusión "por celebrar el hecho de descubrir, la creatividad y los logros junto con ustedes y la comunidad que han alentado”, ha dicho la investigadora a la que la buena noticia le llegó en Princeton, Nueva Jersey, en cuya Universidad trabaja.

Declaraciones de Bonnie L. Bassler tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023.#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/LfjLYpf0Ts — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) 7 de junio de 2023

En los tres premiados el jurado del premio ha querido reconocer "sus aportaciones a nuevos enfoques que reconocen el papel imprescindible de las comunidades de microorganismos en la vida sobre la Tierra, incluyendo la de los seres humanos". A Jeffrey Gordon se le considera el pionero en el descubrimiento y comprensión del microbioma humano y Peter Greenberg y Bonnie L. Bassler han desvelado, según el jurado, "mecanismos inéditos de comunicación entre bacterias" lo que les ha llevado a aportar su conocimiento a un problema de gran impacto como las bacterias que se hacen resistentes a antibióticos.

Su candidatura al premio "Princesa" fue sido propuesta por Philip L. Felgner, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021.

Con este galardón ya solo queda por resolverse, de la convocatoria de 2023, el premio de la Concordia que se fallará la próxima semana. Anteriormente, fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la actriz estadounidense Meryl Streep, el de Comunicación y Humanidades al profesor, escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine, el de Ciencias Sociales a la historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse, el de los Deportes al atleta keniano Eliud Kipchoge, el de las Letras al escritor japonés Haruki Murakami y el de Cooperación Internacional a la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas.