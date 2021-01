Crisis del covid en el Sporting: estas son las preguntas que el Sporting ha impedido contestar a David Gallego

Estas son las preguntas que el Sporting le ha trasladado a David Gallego, enviadas previamente por los medios de comunicación.

Por la información que tiene, ¿cree que algún jugador ha podido incumplir el protocolo durante las vacaciones navideñas? Si es así, ¿el club aplicaría el régimen interno? A diferencia de lo que ha sucedido en otros clubes, en el Sporting no se ha hecho público qué jugadores han dado positivo en los test. ¿Por qué han tomado esa postura? ¿Se siente cómodo teniendo que ejercer de portavoz del club ante lo que está sucediendo por el brote de covid en la plantilla? ¿No cree que se está sobreprotegiendo a la plantilla cuando la convocatoria lo desvelará todo? ¿Qué le parece como ciudadano que en situaciones así las autoridades sanitarias se quejen de que existe poca colaboración por parte de infectados de covid y contactos estrechos?

Galllego se limitó a contestar cómo afecta en lo deportivo el citado brote y dijo que “la gestión ha sido clara y simple. Nos hemos encontrado con que hay nueve jugadores que no están para jugar y hemos mirado en el filial para ver como podíamos reforzarnos”.

El técnico del Sporting aseguró que hay que intentar “llegar lo mejor posible a mañana y que el equipo esté centrado cien por cien en el partido. No me preocupa nada, solo que el equipo se aleje del entorno y de lo que depende de nosotros. Al equipo lo veo capacitado, haremos un once competitivo”.

El catalán admitió que esta es su semana más difícil: “Puede ser, pero sobre todo por la complejidad de hacer el equipo que nos gustaría. Tenemos jugadores suficientes y chicos del filial que nos ayudarán”.