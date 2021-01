El Principado sitúa en “acúmulos de casos con ámbitos diferente del entorno social” el origen del brote del virus en torno al Sporting. “Se ha creado un evento epidemiológico, con 141 personas en cuarentena o aisladas, y 37 casos positivos”.

María José Villanueva, coordinadora de programas de covid de la Consejería de Salud, ha indicado sobre el origen de este brote que, “según lo que hemos podido evaluar en las entrevistas a los casos estrechos del grupo de rastreadores, no hay un case índice, pero sí acúmulos de casos que se relacionen con ámbitos diferentes del entorno social. Algunos focos tienen su origen en reuniones familiares, otros en reuniones de carácter social en domicilios particulares, otros en reunión de amigos y conocidos en ámbitos de la hostelería”.

También se refirió Villanueva al comunicado del Sporting el pasado domingo, en el que indicó que no había relación de la cepa británica con los casos positivos en el club. “A Salud, salvo que el informe le corrija, no nos consta y ni nos deja de constar. Nuestra obligación es investigar todo tipo de casualidad y origen entre distintos focos. No estamos en disposición de notificarlo taxativamente”, apuntó.

Por su parte, el consejero de Salud del Principado, Rafel Cofiño, cuestionado sobre si estudiaban alguna sanción por un evento en la hostelería que pudiese esta relacionado con los positivos, respondió lo siguiente: “Realizamos expedientes sancionados cuando nos llegan denuncias, casi todos los días nos llega alguna, actualmente no nos consta, y en el caso de que hubiera alguna denuncia con algún evento se actuaría según el procedimiento”.

El Sporting jugará esta noche en Lugo, en un partido en el que David Gallego tiene la baja de nueve futbolistas que han dado positivo en covid. En este brote, como ha contado el Principado, que ha actualizado los datos, se encuentran afectadas también otras personas que han tenido contacto estrecho con los jugadores.