Milo y Bruno, con muchas opciones en un once lleno de dudas

El once del Sporting de cara al encuentro ante el Rayo está marcado por los interrogantes. Abelardo ensayó un sistema con tres centrales, aunque ese dibujo, inédito, apunta a ser más una alternativa con vistas a la campaña en Liga, aunque incluso podría aplicarse en determinados contextos en el duelo de Copa del Rey de esta noche contra el equipo de Iraola. El Pitu podría mantener el dibujo con dos delanteros, o adelantar a Pedro al enlace. Dos jugadores tienen serias opciones de continuar: en la defensa Bruno y en el frente de ataque Milo. Djuka es baja por sanción tras ser expulsado en Los Pajaritos, mientras que Zarfino no fue incluido ayer entre los citados –sí se alistó a Varane– al estar mermado físicamente y confiando en que esté ante el Levante. El Rayo pierde a De Tomás, que no podrá redebutar por unas molestias.