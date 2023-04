El Sporting traslada a los árbitros su inquietud por el uso del VAR

El Sporting contactó en las últimas horas con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para expresar su preocupación con el gol anulado por el VAR a Campuzano en el minuto 98 del encuentro disputado el pasado domingo ante el Alavés y que habría dado un valioso triunfo a los de Ramírez, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA ayer en su edición digital.

En Mareo han estudiado la acción con detalle y valorado cuál era la mejor forma de responder ante una decisión –la del VAR– que ha causado un enorme revuelo en el mundo del fútbol y que ha sido muy controvertida en fondo y formas por el tiempo que se tardó en señalar el supuesto fuera de juego de Aitor (cinco minutos de incertidumbre mientras se revisaba la acción). Pero también ante la falta de nitidez que se percibe en las imágenes ofrecidas por el VAR, que no arrojan certeza alguna sobre la posición exacta de Aitor cuando contacta con la pelota catorce segundos antes de que Campuzano mandase a la red el balón.

La imagen congelada no permite ver con exactitud si el delantero andaluz está más avanzado que Duarte, central del Alavés, y que en ese momento cubría a Campuzano. La acción fue más extraña por la reacción de Quintero González, juez principal, que no fue capaz de dar explicaciones a los jugadores y técnicos del Sporting en el mismo campo, pese a estar en permanente contacto con Prieto Iglesias, árbitro VAR. También, como desveló Miguel Ángel Ramírez, varios miembros del Alavés dejaron caer que el gol debió subir al marcador. Tras valorar distintas actuaciones, el Sporting rehusó hacer un comunicado público, como hizo la Ponferradina después de que les anulasen un gol en Burgos. En Las Palmas, además, ya reflejó su malestar de forma pública David Guerra con la decisión del VAR de pitar penalti de Cali que significó el empate canario. En redes sociales el club expresó su estupor lo largo de la tarde del domingo con mensajes irónicos, uno con el cableado, que falló durante el encuentro. El club rojiblanco abogó ayer por restablecer las comunicaciones con el CTA. Restablecer, porque tras el encuentro ante Las Palmas ya se habían producido algunos contactos. Incluso David Guerra se desplazó a Madrid para tener una reunión con el CTA, que dieron sus explicaciones sobre la intervención del VAR para señalar penalti a Cali. Las comunicaciones entre la dirección del Sporting con el CTA son habituales. Y la relación, respetuosa y cordial. Curiosamente, los árbitros de Primera y Segunda División se reunieron ayer ante las fuertes críticas que el sector está recibiendo en las últimas semanas, también salpicados por el "caso Negreira".

Catorce segundos. La polémica se inicia catorce segundos antes de que la acción termine en gol, lo que ha causado confusión para muchos aficionados que inicialmente pensaban que el fuera de juego señalado por el VAR era de Campuzano o Rivera, ambos en posiciones claramente legales en los instantes finales de la ocasión. En ese momento, Aitor García, encimado por el defensa Tenaglia, recibe el balón de Pablo Insua, quien inicia el ataque rojiblanco. Cuando el delantero andaluz controla la pelota hay otro jugador del Alavés (Duarte, dorsal 3) que está en una posición muy similar, pero la visibilidad es muy justa.

Este jugador está tapado por Víctor Campuzano, a quien cubre. La imagen que proyecta el VAR, sostienen en Mareo, es muy confusa, por lo que parece muy difícil determinar si hay o no fuera de juego. No se puede ver con precisión si las piernas del zaguero del Alavés están por delante o no del atacante rojiblanco. Desde luego, los dos están muy próximos. Para la sala VOR, Aitor está centímetros adelantado respecto a Duarte. El VAR tarda cinco minutos en revisar la jugada y en trazar líneas. Después, se inicia otra acción, y el balón pasa por hasta cuatro jugadores antes de ser gol: Cote, Jordan Carrillo, Rivera, que toca de primeras, hasta alcanzar el balón a Campuzano, que marca.