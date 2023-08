Nacho Méndez no podía contener la felicidad al volver a completar un encuetro tras prácticamente un año en el dique seco. “Hace casi un año que no jugaba los 90 minutos y es una sensación muy bonita. Ya me había encontrado bien en Luanco y poco a poco voy cogiendo mejores sensaciones y encontrándome mejor”, señaló el centrocampista, que reconoció que ya no se preocupa por su rodilla y que está “al 100%”.

“Estoy para jugar todo lo que decida el míster. No tengo ningún tipo de limitación, ni física ni mental. Esta pretemporada hemos jugado en campos distintos y me he sentido bien. Estoy para ayudar en lo que se necesite”, explicó Méndez, que lamentó la lesión de su compañero Varane, pero tampoco quiso mojarse sobre si será el candidato para ocupar su puesta. “La competición irá si estoy para jugar. Me he preparado mucho”. Méndez reconoció que contra el Avilés sufrieron mucho “a la hora de robar el balón en bloque alto, aunque en la segunda mitad estuvimos mejor en la presión”. “El cansancio nos pudo jugar una mala pasada, pero creo que generamos más en la segunda mitad”, indicó el luanquín, que al igual que Martín tuvo palabras de elogio para su nuevo compañero, Hassan. “Ya vimos en el primer entrenamiento lo que es capaz de hacer. Se agradecer tener a un jugador como él en una competición tan igualada, en la que es tan difícil romper. Lo necesitábamos y es un acierto”, sentenció.