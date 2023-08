La Cultural se llevó el “centenario” y venció al Sporting de Gijón (1-0) en el partido que celebraba los cien años de historia del club leonés. El partido fue emotivo para León y para la Cultural y de trámite para un equipo rojiblanco que terminó con tres jugadores con licencia profesional y hasta ocho futbolistas del Sporting Atlético en el Campo. La derrota, justa, en el amistoso no embarra, ni debería ser usado para caer en dramatismos ante la gran cantidad de rotaciones. Pero los de Miguel Ángel Ramírez llegan a José Zorrilla aún en fase de construcción. Y con la necesidad de, al menos, un par de refuerzos que eleven el nivel en posiciones estratégicas para afrontar un curso con esperanza.

Muchas pruebas

El once de MAR parecía tan temporal que hasta un recién llegado como Rubén Yáñez portaba el brazalete de capitán, con más jerarquía en el club que Christian Rivera o Pablo García. Las principales novedades fueron lso dos últimos fichajes del proyecto: Róber Pier y Hassan. Y, sobre todo, muchas caras del Sporting Atlético, que tuvo mucho protagonsimo : Leonel Miguel, Kembo, Tomás Valentín y Esteban Lozano, todos con licencia filial, jugaron de mano. Luego hubo minutos para Montes, Oyón, Dacal, Ebea... Al Sporting, aturdido por el calor e irreconocible por los cambios, pensando ya en el estreno en Liga, en Valladolid, le costó una barbaridad conectarse al partido. Mientras que, a la Cultural, con más corazón que ingenio, sintió que se jugaba más desde el comienzo, jaleada por su gente.

Los rojiblancos se situaron de primeras en torno a un 4-4-2 con Hassan en la derecha y Pablo García de extremo izquierdo. Lozano y Jeraldino eran los referentes en ataque. Djuka y Otero se quedaron sin u solo minuto. Mermado por el agobiante calor y por verse rodeados de tanta cara juvenil y, sobre todo, nueva, los rojiblancos no fueron capaces de hacerse con el control ante el equipo leonés, de Primera RFEF. Christian Rivera, titular, en un mensaje claro, -apunta a seguir-, pedía a sus compañeros calma. Pero el partido se puso pronto para jugar a la contra: los cuatro atacantes (Hassan, Pablo, Jeraldino y Lozano) querrían correr. La Cultural se adueñó, a su forma, con un estilo más estructurado, del balón, de las ocasiones, y, en cierto modo, del primer tiempo. Leo Miguel sufría una barbaridad en el lateral. Y Pier, serio, se desgastó a ayudar al neerlandés. Saltaba fuera de su zona un apresurado Miguel y ahí tenía que acudir a socorrerlo a las coberturas rápidamente Pier. No tenía ocasiones, intensidad ni tampoco orden un Sporting sin especial identidad. Muguruza, Guillermo, y, luego, Bicho estuvieron a nada de hacer el 1-0. Pero los locales no acertaron.

El peligro rojiblanco llegaba siempre desde las botas de Hassan. El francés se mostró tan sobrado de regate como algo obtuso para acertar en la última acción. En cualquier caso, Hassan, una y otra vez, volvía loca a la zaga leonesa. En una, la más clara, cerca del descanso, se fue hasta de tres defensores, pero no acertó en ver a Pablo García al segundo palo y terminó rematando forzado. Al descanso Ramírez le dio una vuelta y llamó a una segunda hornada de canteranos: Montes, Oyón, Cáceres… Y el equipo mejoró. El Sporting se adueñó de la pelota y creció desde Christian Rivera.

La Cultu se vio obligada a dar un paso atrás. Oyón, que le sobra talento, se escoraba en la banda izquierda, pero salía una y otra vez hacia dentro. Valentín actuaba como 10, por detrás de Esteban Lozano. Ramírez premió a los canteranos con la última media hora. Saltaba al campo Ebea. Pablo García. agarraba el brazalate. Y el partido, sin casi chicha, fuer poco a poco perdiendo ritmo. Apenas sucedían situaciones peligrosas. Entraba ya el encuentro en su fase final y, de repente, Calderón ganó línea de fondo y encontró un aliado en Dorian, que metió la cabeza para superar a Christian Joel. Tantas veces ofrecido al Sporting, el delantero guineano se cobró su venganza a su manera con el gol del “centenariazo”. Euforia local.

Cultural y Deportiva Leonesa : Bañuz; Muguruza, Quique Fornos, Guitián, Jaume Pol; Martín, Barri; Bicho, Aarón Rey, Berto González y Guillermo. También jugaron: Carlos Calderón, Dorian, Aleix Coch, Álvaro, David López, Rodri, Presa, Nico.

Sporting: Yáñez; Leonel Miguel, Róber Pier, Yann Kembo, Diego Sánchez; Tomás Valentín, Christian Rivera; Hassan, Esteban Lozano, Pablo García y Jeraldino. También jugaron: Borja Montes, Damián Cáceres, Álex Oyón, Christian Joel, Dacal, Ebea,

Entrenador: Miguel Ángel Ramírez

Goles: 1-0, minuto 80: Dorian.

Árbitro: Guillermo Conejero, del comité extremeño, amonestó al local Guitián y al visitante Leonel Miguel.

Estadio: Área deportiva de Puente Castro. 3.500 espectadores.