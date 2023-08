Ramírez zanja la polémica de sus declaraciones sobre el gol y las "chicas"

Miguel Ángel Ramírez, en su rueda de prensa previa al partido frente al Racing de Ferrol, abordó más allá del aspecto deportivo y del mercado de fichajes una cuestión personal y otra de actualidad. El entrenador del Sporting quiso zanjar la polémica surgida tras sus declaraciones tras el partido frente al Mirandés, en las que señaló: " "El gol es como las chicas en la discoteca, cuanto más te acercas, más se aleja". Ya el lunes, al día siguiente, el técnico se disculpó en las redes sociales: "Anoche no estuve afortunado en la comparación que utilicé para hablar de nuestra relación con el gol. No tiene que ver con mi modo de entender la vida y mis valores. Pido disculpas por ello". Y esta mañana en Mareo, durante la rueda de prensa, verbalizó esa misma idea: "Pedí disculpas ya por algo que no soy, no creo, y no son los valores, ni la vida que yo llevo. Me equivoqué en un comentario, pedí disculpas y nada más".

El preparador del conjunto gijonés también fue cuestionado por otra situación de actualidad, con la polémica que ha rodeado a Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, tras su beso a la jugador Jenni Hermoso. La rueda de prensa celebrada en Mareo tuvo lugar pocos minutos después de transmitir Rubiales a la asamblea de la Federación que no tenía intención de dimitir. No obstante Ramírez quiso pasar de puntillas por este asunto: "Mi opinión importa poco, me importa el bien del futbol español, mas allá de las personas".