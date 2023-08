El Sporting sigue apurando las últimas horas del mercado de fichajes para refozar su delantera. Karrikaburu, jugador de la Real Sociedad, es la pción que más gusta pero su desembarco en Asturias no parece realista ahora mismo. Primero, porque el jugador no tiene entres us planes cercanos el jugar en Segunda y sobre todo porque su club, la Real Sociedad, negocia con sus agentes cederlo al Alavés. Otros clubes de Segunda, como el Elche, también le siguen la pista, segun publican medios alicantinos. Su llegada a Gijón es muy muy difícil.

Dicho lo cual el Sporting tiene miradas otras vías para buscarle competencia a Djuka. Sabiendo que la opción del vasco es complejísima los mejores colocados para llegar a El Molinón son ahora mismo Borja Garcés o Miguel de la Fuente. Lo curioso de todo es que en gran medida para que una u otra operación se concrete es que depende del futuro de Karrikaburu. Si el delantero de la Real Sociedad llega al Alavés es casi seguro que el conjunto vitoriano le busque una salida de De la Fuente, quien podría tener en el Sporting su opción preferencial. De no salir adelante ese encaje de bolillos la otra opción es Borja Garcés, que, tras varias cesiones en Segunda División, apunta a que volverá a salir este verano de la disciplina del Atlético de Madrid. No obstante, también tiene una oferta encimad e la mesa del Rayo para intentarlo en Primera. Las próximas horas serán claves.