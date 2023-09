No llegó un delantero en el último día de mercado, pero el Sporting apura por un centrocampista. El club ha presentado una oferta a Álvaro Aguado y valora otros perfiles como el de Eguaras para completar la plantilla. Ambos son futbolistas libres y la Liga permite inscribirlos fuera de plazo, de ahí que todavía exista margen. «Teníamos la prioridad de avanzar por un nueve, pero lo que queremos es gente comprometida, al cien por cien. Seguimos trabajando, hemos avanzado en otras prioridades, un centrocampista», explicó David Guerra al cierre del mercado. El club quiere hacerlo «cuanto antes».

Álvaro Aguado, desvinculado del Valladolid, es una de las opciones que más gusta, también una de las más difíciles. El jugador maneja otras propuestas, como el Espanyol, que tiene la delantera en el fichaje. El Sporting lo tiene muy complicado. En el caso de Eguaras, viene de finalizar recientemente su etapa en el Almería. Toca esperar.

La jornada fue intensa desde primera hora de la mañana. Mientras el Elche hacía oficial el fichaje de Borja Garcés, uno de los jugadores sondeados por el Sporting, Miguel de la Fuente, quien como informó LA NUEVA ESPAÑA valoraba en el último día de mercado volver al Leganés o probar en el extranjero, se mantenía en su idea inicial. El club intentó dejar abierta esa vía mientras, paralelamente, se pretendía avanzar en otras alternativas. Karrikaburu, como en días anteriores, inaccesible y sólo pendiente de salir de la Real en dirección al Alavés. Así sucedió.

Una de las alternativas consultadas por el Sporting fue la de Adrian Grbic. La negociación entre el Eibar y el atacante austriaco, que el Lorient francés quería ceder, parecía atascada y en la dirección deportiva rojiblanca había informes positivos para su contratación. Las pretensiones económicas para cerrar la operación dejaron fuera al conjunto rojiblanco. Tampoco Miguel de la Fuente cambió de opinión. Finalmente escogió vivir una segunda etapa en el Leganés. Sin avances en los perfiles que estaban encima de la mesa, la posibilidad de cumplir con la prioridad de firmar un delantero, complicada.

El club también mantuvo activa la oportunidad de reforzarse en otra demarcación diferente a la del delantero, con el mercado nacional también como una prioridad a la hora de poder concretar la llegada de un nuevo jugador. Una vía de la que habló Miguel Ángel Ramírez tras el último entrenamiento de la semana, dejando la puerta abierta a poder llevarla adelante si el delantero se torcía. Así ocurrió.

Las últimas horas del mercado en Mareo transcurrieron con la cúpula directiva del club reunida, en torno a una gran mesa, en la segunda planta de las oficinas de Mareo. David Guerra, presidente ejecutivo, Gerardo García, director de gestión deportiva del Sporting e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva de Orlegi, rodeados de su círculo de confianza. La decisión final no se conoció hasta el filo de la medianoche.

El Sporting llegó al último día de mercado con cuatro caras nuevas en sus filas: Pascanu, Hassan, Róber Pier y Rubén Yáñez. Incorporaciones a las que hay que sumar la vuelta como cedidos de Jordan y Juan Otero, y la continuidad, ahora en propiedad, de Jeraldino. Campuzano, descartado y sin minutos, será ahora el delantero que se sume para competir por el puesto tras no acordarse su marcha.

Oyón, al Linares

Por otra parte, el Sporting hizo oficial este viernes la salida de Álex Oyón rumbo al Linares Deportivo, en condición de cedido, hasta final de temporada. El delantero rojiblanco buscará continuar con su progresión lejos de Mareo compitiendo con un club que se encuentra actualmente en Primera RFEF, dos categorías por encima que el filial rojiblanco. El delantero gijonés se reencontrará con Lucas Suárez, quien fuera su compañero en el Sporting Atlético hasta hace unos meses. El de Pola de Siero, tras no renovar su contrato, se comprometió hace escasas semanas con el equipo jienense.

Las explicaciones de David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting

"Teníamos, como habíamos hecho evidente, la prioridad de avanzar con un 9, ha sido la prioridad y en lo que nos hemos movido los últimos días, y queríamos traer a este jugador (no especifica si se refiere a De la Fuente o a Borja Garcés), con el que incluso teníamos un acuerdo entre clubes, pero finalmente aquí lo que queremos es gente que esté comprometida, que venga al 100% y que asuma el reto de lo que es venir al Sporting de Gijón, igual que lo han asumido Pascanu y Rober Pier, y ya habéis escuchado a todos ellos que creen en el proyecto, que saben hacia dónde vamos, y que entienden lo que es jugar en El Molinón, la exigencia que tiene este club. Pero si finalmente no es esa la decisión, nosotros teníamos muy claro cuál era nuestra postura, hacia dónde podíamos llegar y así ha sido. Hemos mirado otras alternativas en el mercado, pero no estábamos conformes con el nivel que queremos, y que queremos aportar al equipo", ha explicado David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, sobre la no consecución del objetivo primordial de traer un delantero en el mercado de fichajes.

No obstante, David Guerra ha reconocido que el Sporting se mantiene estudiando opciones fuera del mercado. "Seguimos trabajando, no vamos a dar el mercado por cerrado aún, seguimos trabajando. Hemos avanzado con otra de las prioridades que traíamos, con un centrocampista que nos ayude en el campo, y a partir de ahí veremos en las próximas horas si podemos concretarlo. Ese es el objetivo, al menos traer un refuerzo que nos ayude en la temporada", sentenció.