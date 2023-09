El bisturí del Sporting: del triángulo formado por Yáñez, Pier e Insua a la paternidad de Sarabia

El Sporting de Gijón empató en Andorra (0-0). El partido, gris, dejó anécdotas que recogemos:

La teoría de la manta corta: del triángulo Yáñez, Pier, Insua a los problemas a domicilio con el gol

Un sexto de la competición puede ser mucho a nada. Depende. Ya han caído dos técnicos en la categoría. Y los puntos cosechados ya no vuelan. Pero para hacer análisis amplios o marcarse un objetivo, quizás aún sea demasiado pronto. De momento, el Sporting está demostrando varios aspectos positivos, más allá del debate sobre el juego: el equipo suma cuatro partidos sin perder, y ha encajado 2 goles en 4 partidos. Es decir, ha mejorado (y mucho) desde el día de Ferrol. ¿Por qué? Pues en cierto modo porque Ramírez y su staff tienen clarísimo que a falta de un futbolista diferencial en ataque (casi nadie en Segunda lo tiene, salvo los recién descendidos), la mejor arma es una buena defensa: y en eso el triángulo formado por Yáñez y los centrales Pier e Insua tienen gran parte de culpa... También que lo que parecía un "parche" como Pascanu esté siendo, con sus carencias, especialmente ofensivas, un buen defensa como lateral. O que Cote viva una segunda juventud. Pero este arranque también tiene sus cosas malas. Y preocupante. Una, el problemón para marcar goles –y si acaso para generar situaciones claras de gol– a domicilio: el Sporting no gana fuera básicamente porque todavía no ha celebrado un gol en las cuatro visitas a domicilio. La sequía de Djuka, con un tanto en seis partidos, hace daño. También la decisión de MAR de apostar por protegerse por aquello de la teoría de la manta corta.

La fidelidad de La Mareona no tiene límites: paliza para estar en Andorra

La Mareona demostró ayer que su grado de fidelidad con el equipo. Pese a la importantísima distancia entre Gijón y el Principado de Andorra, hubo una nutrida representación del sportinguismo en el Estadi Nacional. En torno a un centenar de sportinguistas dieron colorido a las gradas y mostraron su apoyo incondicional al equipo rojiblanco. Unipes se lanzó con todo al viaje: en Andorra la Vella estuvieron hasta tres peñas (Sentimiento Rojiblanco, Manín de Lastres y la Peña Enrique Castro-Quini). Dos de ellas (Sentimiento Rojiblanco y Manín de Lastres) cruzaron mas de 800 kilómetros por carretera. Los jugadores se lo reconocieron: Insua, Pier, Otero, Campuzano... Todos, uno por uno, regalaron a los seguidores sus camisetas para reconocerles ese enorme esfuerzo por arroparles.

De la paternidad de Sarabia al centenariazo de Cote

El encuentro en Andorra La Vella no solo estuvo marcado por lo futbolístico; también sucedieron situaciones antes y después del partido llamativas. Una, la paternidad de Eder Sarabia, el técnico del Andorra, que él mismo se encargaba de anunciar en redes sociales. Minutos antes del encuentro, nació su hija, Mikaela. También ayer fue un día importante para José Ángel Valdés "Cote". El de Roces, todo corazón, celebró su centenariazo con su Sporting. Joaquín Alonso hizo entrega al jugador de una camiseta muy especial con el dorsal 100. Otro nombre que vivió una jornada emotiva fue Dani Martín. El guardameta gijonés, criado en Mareo y que con su venta al Betis hace cuatro años dejó más de 4 kilos en la caja, defendió la portería del Andorra. Y Dani estuvo muy atento en las pocas llegadas de su equipo del alma. Alguno en Mareo no lo vio claro.

Dos históricos en las gradas del Estadi Nacional: Piqué y Puyol sufren con "su Andorra"

Dos de los mejores centrales de la historia de la Selección Española como son Gerard Pique y Carles Puyol, mítica pareja del Barça de Guardiola, estuvieron ayer en las gradas del Estadi Nacional apoyando al Andorra. A "su Andorra". Porque Piqué es el dueño y el presidente del club, pero recientemente ha incorporado al área deportiva a su amigo y ex compañero. Ayer ambos, separados, sufrieron con la igualdad de su equipo frente al Sporting. No solo con el resultado, que también, sino con lo descafeinado del partido, donde pasaron muy pocas cosas.

Tomás no se olvida de Quini

Quini nunca caerá en el olvido. El legado del Brujo es eterno, porque aunque el tiempo pase, las muestras de cariño continúan produciéndose. Tomás García, uno de los rostros más fieles del sportinguismo, se encargó ayer de recordar la memoria del mejor futbolista de la historia del club: ayer, el popular aficionado del Sporting, y su mujer, Beni Rodríguez, visitaron la tumba del delantero, su amigo, que habría cumplido 74 años. Tomás y Beni depositaron en La Carriona un ramo de flores rojiblancas, cumpliendo (otra vez) con su promesa. Ambos acuden dos veces al año a recordar la memoria de la leyenda: ayer, coincidiendo con la muerte del fenomenal exdelantero, y en el día en el que Quini perdió la vida. Después, Tomás volvió a pegarse al televisor para seguir el partido del Sporting en Andorra la Vella.