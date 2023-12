El Sporting descarta elevar una queja formal al Comité de Árbitros tras las polémicas acciones ante el Leganés

El Sporting descarta elevar una queja forma al Comité de Árbitros tras las polémicas acciones que acompañaron el encuentro ante el Leganés. Llueve sobre mojado en el bando rojiblanco, que ya mostraron su descontento con la rigurosa expulsión sufrida por Djuka durante el empate ante el Levante, y el discutido tanto del Cartagena que acabó costando la derrota en el Cartagonova. El club se centra en despedir el año con victoria durante la visita de este miércoles al Eibar, sin añadir nada más a lo visto y escuchado después del encuentro. La sorpresa con el criterio arbitral fue tal, que por primera vez Miguel Ángel Ramírez se mojó sobre una decisión de un colegiado: "El árbitro perdió el control emocional".

El vestuario del Sporting es unánime. El conjunto rojiblanco no entiende cómo la caída de José Ángel en el área del Leganés, iniciada la segunda parte, se quedó sin castigo por parte del árbitro vasco González Esteban. La acción partió de un contragolpe de los gijoneses que pilló descolocada a la defensa pepinera. Hasta el punto de que José Ángel recibió en el costado izquierdo del área y el encargado de taparle a la desesperada fue precisamente el lateral izquierdo del equipo rival, Franquesa. Se lanzó para tapar el tiro del gijonés, que ya armaba el cañón. El gijonés optó por recortar y Franquesa, en palabras de Miguel Ángel Ramírez, "se lo llevó puesto".

Jugadores, técnicos, todo El Molinón clamó ante la decisión del árbitro, que no fue corregido desde el VAR. Ni siquiera se le llamó para volver a analizar la jugada en el monitor. La consulta del colegiado a la sala VOR terminó con una explicación a los futbolistas rojiblancos, como confesaron tras el encuentro: "roza ligeramente el balón, por lo tanto, no es penalti". Una razón que no entiende el Sporting, al explicar los jugadores que Franquesa impide a José Ángel continuar con una acción prometedora. En ese momento, el marcador era de 1-1, como quedó finalmente el partido. Los gijoneses vieron en esa acción una clara oportunidad para acabar llevándose tres puntos clave para recuperar puesto de ascenso directo.

Vuelta a Mareo. El Sporting se ejercitó en la mañana de ayer en Mareo para comenzar a preparar la visita a Ipurúa. El conjunto rojiblanco recupera a Djuka para el choque ante el Eibar, después de que el internacional montenegrino cumpliera partido de sanción. La plantilla iniciará las vacaciones navideñas tras el choque ante el Eibar. Miguel Ángel Ramírez dará descanso a sus jugadores hasta el próximo 29 de diciembre, donde está previsto retomar los entrenamientos en una sesión vespertina. Hoy, la directiva del club estará en la Cámara de Comercio de Oviedo para la puesta en marcha de un estudio del impacto económico que tendría el Mundial 2030.