José Ángel "Cote", la renovación hasta 2025 y un horizonte aún desconocido: "No me pongo límite"

José Ángel 'Cote', celebró este mediodía su renovación hasta 2025 con el Sporting de Gijón tras activarse su clausula, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El de Roces reconoció que "no se marca fecha límite" en el club rojiblanco.

Feliz de seguir. "Estoy muy feliz, siento mucho orgullo por defender la camiseta del club donde me formé, siempre agradecido en ese sentido. Estoy con ganas de seguir defendiendo al Sporting por todos los campos de España y esperemos que con alegrías para la afición de Gijón".

¿Límite? "No quiero ponerme fecha límite, quiero ir año a año, viendo cómo evoluciona el cuerpo. Me va bien en el tema lesiones, tengo ganas, tengo pasión, juego en el club de mi vida y eso es lo mejor que hay. Me gustaría quedarme aquí hasta que quiera el club, tampoco quiero quedarme y no dar el nivel, no estaría feliz conmigo mismo. Quiero seguir muchos años más pero aportando. Soy el primer sportinguista que se sentiría mal si no doy el nivel".

Ascenso. "El ascenso es lo que queremos todos, estamos bien colocados, sabiendo todo el nivel que hay en la categoría. Llevamos casi toda la liga ahí y no queda otra que dar todo. Tenemos capacidad para ello".

¿Cuánto le queda? "Cuando vengo sentía que me quedaba fútbol y que podía ser competitivo. Sería muy duro no dar el 100% en el Sporting, me conozco y sabía que no sería así. El equipo va bien y eso también ayuda a cualquier jugador, el nivel es bueno".