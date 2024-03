La 'rajada' de Juanma Castaño sobre el Mundial en Gijón: "Tengo un calentón que no te puedes ni imaginar...Es una vergüenza la gestión que están haciendo"

El periodista gijonés Juanma Castaño ofreció en directo en el programa 'EL PARTIDAZO' de la Cadena Cope su opinión sobre la crisis mundialista que vive el proyecto "Asturias 2030". "Tengo un calentón con el tema de Gijón que no te puedes imaginar", comenzó el periodista, que dejó en varios momentos muy clara su opinión con la situación." ¡Es la primera sede que presenta un club (Sporting) y no el Ayuntamiento!.

El periodista asturiano se mojó y criticó la campaña impulsada por el Ayuntamiento de Gijón con los mupis colocados por el Consistorio en toda la ciudad con el siguiente mensaje: "Un Mundial es caro; ser Mundial no tiene precio" "Dicen que el Mundial es caro y que no se quieren hipotecar. ¿Y yo cuando me compro una casa... no me la juego? ¿Pensaban que era gratis? El Ayuntamiento está de lado en todo esto, han hecho que lo prepare el Sporting. El Principado también se pone de perfil. Es una vergüenza la gestión que están haciendo".

El audio: