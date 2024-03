Ramírez, el Sporting y las dinámicas, ¿dardo al Oviedo?: "Algunos llevan con la flecha para arriba desde noviembre y luego..."

El entrenador del Sporting analizó este viernes la visita al Amorebieta, colista de la categoría que atraviesa su mejor momento de la temporada de la mano del técnico asturiano Jandro. El canario también volvió a abordar los silbidos en El Molinón, las expectativas generadas y la necesidad de dar un paso adelante a domicilio. Para terminar, hizo una referencia a las dinámicas en lo que se entendió como un posible dardo al eterno rival.

El partido. "Están compitiendo muy bien. Están haciendo partidos en los que no se caen, tienen capacidad de sufrir cuando les dominan. Nosotros estamos muy bien. Trabajando sabiendo la dificultad del partido. Sabemos de la importancia de competir mejor fuera de casa. Tenemos que poner el foco en eso, lo necesitamos".

El rival. "Tienen muy claro el plan de partido. Tienen ideas muy claras tanto en ataque como en defensa. Les veo disciplinados, queriendo hacerlo bien. Son un equipo más sólido desde el cambio de entrenador".

Dinámica fuera. "Le doy importancia. No lo considero un problema, pero sí una situación a corregir y mejorar. Estamos sacando aprendizajes de los partidos anteriores. Tenemos que competir mucho mejor fuera. Tenemos ganas de mostrar una versión más fiable".

Balón parado. "Tenemos a los jugadores con alguna broma por ahí, hemos insistido mucho. Somos el equipo que menos recibe en acciones a balón parado, y eso habla del buen trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores. Queremos seguir siendo el líder en eso. Somos el equipo que mejor defiende".

El runrún. "El rival existe, no lo podemos obviar y te dice cómo atacar, porque te presionan de uan manera, y nos dice cómo defender dependiendo de sus fortalezas. A partir de ahí queremos ser nosotros y a eso le damos importancia. Cuando estudias para un examen tienes que saber qué te pueden preguntar, qué te puedes encontrar".

Djuka y Mario. "Djuka el partido fue consecuencia de su trabajo, de su semana. El que se vio en el partido el otro día es el que vi durante la semana. Nunca se tiene esa fortuna de poder encontrarse con el gol cuando haces una semana tan buen, pero le reforzó. Esta semana he visto al mismo. De ahí, seguramente el reto va a ser competir así de bien el fin de semana. Mario se encontró mejor, liberado de sus molestias. Si cuidamos su carga, iremos viendo una mejor versión. Tiene muchas ganas de ayudar".

Silbidos. "Esto va de expectativas. Cuando no esperas nada, todo lo que viene es gratis. Cuando las genero, nos frustramos si no se cumplen. No he dedicado a un segundo a hablar de eso durante la semana. Ni a ellos se lo he escuchado".

Colista. "No va con ese perjuicio. Tenemos claro el plan de partido y ejecutarlo. En un partido se van dan muchos partidos pequeños por diferentes situaciones. Es un vestuario maduro e inteligente para manejar los momentos independientemente de que el rival está abajo".

Campuzano. "Va a depender de su evolución y cómo vaya respondiendo. Está trabajando con los fisios. Está dentro de su programa. Dependerá".

Expectativas. "Lo hemos vivido en muchas ocasiones. No podemos manejar lo de fuera. No nos va a consumir energía ni los halagos ni los desprecios. No podemos movernos en la ola exitista. Tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer. Es lo que nos llevará al éxito".

Nacho Méndez. "No necesito desanso. Viene de un año parado y está sumando muchos minutos. Ha tenido un desempeño físico, en general la plantilla, por encima de sus medias. Dentro de ese rendimiento, lo normal es que lo acuses en algún momento. No está en un estado en el que necesite un descanso. Está entrenándose con normalidad".

El clima. “La valoración es siempre a la interna, de los que conocemos y tenemos información. Cuando me preguntan por un entrenador, puedo hablar de cómo compiten, pero no tengo información para atreverme a opinar. He cambiado en eso. Desde esta posición empiezas a ser más empático. A la interna evaluamos todo lo que tenemos que mejorar. Cuando llegue el final de temporada evaluaremos, pero lo de fuera…

Tensión. "Sabemos todos lo que se sufre en esta categoría. Preferimos esta tensión a la de descender de categoría".

Flecha para arriba. “Hay equipos que parece que van con la flecha para arriba desde noviembre, y sigue la flecha, y luego no pasada nada. Esas flechas de esos indios no me las creo. Obviamente en una liga tan larga pueden pasar muchas cosas con tantos puntos por jugar, pero hay mensajes que distorsionan y hacen creer una realidad que no es”.