Djuka refrenda su deseo de continuar en el Sporting: "Quiero cumplir mi contrato"

Uros Djurdjevic, "Djuka", delantero del Sporting de Gijón, confirmó su intención de continuar en el Sporting y agotar su contrato hasta 2027. "Ahora sólo pienso en el Sporting. Tengo contrato aquí y no pienso en el futuro. Ojalá pueda cumplir mi contrato aquí y que sea en Primera División", dijo el delantero en una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Cope Asturias. "Es difícil llevando seis años tal y como es la Segunda", afirma el punta balcánico.

Djuka volvió a retirar que en estos momentos no piensa en un cambio de aires. "No pienso en mi futuro, pero estoy contento en España, me gusta la vida. Estoy muy feliz aquí. En España se vive bien y en Asturias mejor", afirmó el delantero. "En verano no hablé sobre mi salida. Le dije al míster y al club que quería quedarme. No tuve opciones más allá de lo de México", apuntó.

Al delantero también le preguntaron por los pitos de El Molinón. "No le doy mucha importancia a los pitos y no debemos dársela. Es normal que la gente siempre quiera más. Sé cómo son los aficionados del Sporting y siempre quieren más. Debemos estar juntos en estos diez partidos y sé que nos van a ayudar y a estar ahí. Los entiendo, siempre quieren más. Lo más importante viene ahora y estarán con nosotros en casa y fuera", afirmó.