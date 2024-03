El mensaje de uno de los líderes del vestuario del Sporting: "El ánimo sigue siendo positivo"

Ruben Yáñez, portero del Sporting de Gijón, se mostró confiado con las opciones del equipo en esta recta fina de temporada. El meta catalán defendió el nivel de su equipo durante gran parte de la campaña y lanzó un mensaje optimista de cara a los últimos diez encuentros de Liga.

Sus declaraciones:"

Estado de ánimo. “El ánimo sigue siendo positivo. Los resultados nos dicen que tenemos la posibilidad por pelear por algo bonito. Es una semana de corregir errores y de dar algo más”

Errores en Lezama. “La realidad es que hubo varios errores que no solemos cometer; a lo largo de la temporada hemos hecho buenos partidos. Somos conscientes de la derrota del otro día. Hay situaciones que tenemos que mejorar”

Bajón en defensa. “La realidad es que venimos encajando algo más. Es un punto que tenemos que reforzar. En ese sentido somos buenos. Tenemos que concretarnos en esas fases y mostrar algo más de solidez. Estoy tranquilo”

Diferencia en casa y fuera. "Jugar fuera es algo más difícil. Sobre todo a nivel de ambiente fue un partido distinto. Jugaos a las 14 horas. En casa tejemos el apoyo de la afición. Está siendo un ejemplo durante toda la temporada y nosotros también lo nótalos. Fuera intentaremos mostrar algo más competitividad”

Presión: “No me pesa nada la presión. Me gusta más jugar en un campo grande con el campo lleno. A mi esa presión me hace competir más. Y a nivel grupal… no veo un peso o una presión excesiva que afecte al vestuario. En casa estamos siendo muy fuertes”

La bala de El Molinón. “No es jugársela. No solo pretendemos ganar en cada; también queremos hacerlo fuera”

Ambiente ante el Racing. “Es un partido muy bonito. Lo primero tenemos que hacer es disfrutarlo. Ser nosotros mismos y ser competitivos. Tenemos muchos números para poder ganar. En casa estamos siendo competitivos”