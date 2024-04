Lisci:, antes del Sporting "No percibo nerviosismo"

Alessio Lisci, entrenador de Mirandés, desmintió que el club burgalés esté pasando nervios antes de la visita del Sporting a Anduva. "La verdad que no lo percibo", dijo el técnico en sala de prensa. El técnico, al que algunos medios sitúan contra las cuerdas, no considera que esté jugando una final para salvar su posición. "Hablo constantemente con el club y no hay nada de nerviosismo. Somos conscientes del trabajo que hacemos y de lo que tenemos. Son conscientes de la clasificación. A mí por la calle me para mucha gente y me da su apoyo para seguir. No lo percibo, aunque sé que hay alguien que está intentando que se perciba eso y dividirnos", afirmó.

