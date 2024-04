Nacho Méndez, un "trabajo de investigación" por su doblete con el Sporting y el guiño a Manu García

"Contento por ayudar, aportar cuando me toque y donde me toque. Si es de esta forma, mejor. No entiendo de méritos individuales y menos en un momento de la temporada como éste". Nacho Méndez fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Sporting ante el Mirandés. "Lo más importante era ganar fuera de casa, en un momento en el que lo necesitábamos. Nos ha pasado un poco de todo. Nos hemos sabido reponer al descanso. En la segunda parte se vio una imagen muy positiva, estamos a tiempo de todo. Me niego a que nos demos por vencidos. Vamos a intentarlo hasta el final", subrayó el centrocampista del conjunto gijonés.

Autor de un doblete, Nacho Méndez no recuerda muy bien cuándo fue la última vez que lo consiguió. "Tenía que hacer trabajo de investigación. Podría ser con el filial, que no me suena. Probablemente haya sido con el juvenil A. Tampoco crea que metía muchos dobletes en el fútbol base, los goles los hacía Manu (García)", deslizó sobre su excompañero y amigo. En cuanto a su papel en el campo, explicó que "me pidieron ser más agresivo en ataque y por ahí he cumplido. Estoy contento por eso, por todos, por Rubén que paró el penalti…".

"Mi mensaje ahora es una forma de vivir. Prefiero ser optimista, disfrutar de lo bueno que tenemos alrededor, que son muchas cosas", continuó Nacho Méndez. "El equipo lo va a dar todo hasta donde le aguanten las piernas. Hasta el último minuto del último partido. Son las señas de identidad de este equipo y no las vamos a perder", sentenció. Por último, defendió el trabajo de Mario González. "Tuvo un proceso de adaptación complicado cuando, además, los goles no llegan. Le va a venir fenomenal. Estoy seguro de que nos va a ayudar con más goles. Es difícil llegar en diciembre y ponerse al mismo ritmo competitivo", concluyó.