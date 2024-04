La curiosa respuesta de Zarfino sobre si merece renovar con el Sporting tras 14 meses lesionado

Feliz por estar de vuelta tras su lesión y con ganas de disfrutar de minutos tras 14 meses alejado del campo. Gio Zarfino espera contribuir a que el Sporting siga enchufado en su lucha por lograr el ascenso y se presta a jugar "hasta de portero" con tal de poder ayudar desde el verde. Ahora la incógnita se centra en si más allá de junio, cuando acaba contrato, seguirá en Gijón.

El regreso. "Muy contento por volver. Después de tanto tiempo se siente el día a día. Feliz. Entrar en convocatoria es algo muy bonito. Venía trabajando para eso. Espero ponerme a punto lo antes posible porque obviamente después de tanto tiempo no voy a ser el que terminó. Ganas hay, por descontado. Lo conseguiré".

Momentos. "El momento más duro, de 14 meses, tuve 4 jodidos. Días específicos en los que estaba preparado para estar de vuelta con el grupo y volví a sentir molestias. Fueron los días más duros. Lo trabajé mucho con mi psicólogo, me ayudó mucho. Ya trabajaba de antes con él. Son cosas que pueden pasar. Estamos expuestos a esto".

Incertidumbre. "No tienes un límite o después de una operación hay fecha de recuperación. Esto no era el caso. Era día a día. Sensaciones. Fueron momentos jodidos porque no tienes una fecha. No me genero ilusiones. Quiero estar bien en el día a día y volver a sentirme futbolista. Es lo más importante".

Forzar. "Podría decir muchas cosas después de lo que pasó. Venía jodido, forcé más y llegó el momento en el que no podía ni caminar. Entonces era un momento clave en el que tenías que hacer lo más posible. Pasó lo que pasó y no sé si fue por culpa de forzar. Un futbolista siempre tiene molestias. Entrenamos y jugamos con mil cosas. Lo vas llevando aunque no parezca nada".

Arrepentimiento. "No. Hice lo que tenía que hacer y si lo tuviera que hacer ahora volvería a hacerlo. Fue una situación que se da y me tocó a mí. En la charla del otro día lo recordé es algo nuestro, que se habla en el día a día, y que tus compañeros te lo reconozcan es lo más bonito".

Renovación. "Me gustaría que se lo preguntes a ellos (el club). No depende de mí. De mí depende entrenar y trabajar día a día. Me encantaría estar en el club. Me siento muy querido. La gente es espectacular. No hablo de contrato ni de dinero, hablo de estar aquí y competir. Me gustaría demostrar el Zarfino que estuvo en el tiempo que jugó".

Volver a jugar el sábado. "Ojalá, Dios quiera. Me voy sintiendo bien. El cuerpo técnico decide. Si me ven bien, no tendrán duda. Si mis números no son los que quieren, no estaré. Por lo que me voy asomando, te vuelves a sentir futbolista, aportando tu granito de arena. Quiero que mis compañeros sientan que estoy apretando para que no aflojen y estar donde queremos estar".

Charla con Ramírez. "Está en una situación como la mía (final de contrato). Tampoco es momento para hablarlo. La confianza de él siempre la tuve. En este tramo final me ha dicho que necesita de mí, que voy a ser muy importante. Eso te hace sentir querido y valorado. Espero estar a la orden y poder competir".

Momento. "Estamos en un momento divino. Si me lo das, me encanta. Los compañeros están volando. Te das cuenta de las ganas, el hambre que hay. Me alienta eso. Espero que siga así. Que no sea en vano. Si no lo coronas con un ascenso o con un play-off, parece que no sirve de nada. Esperamos que lo podamos coronar con un ascenso, que es lo que todos queremos".

Posición. "Que me ponga de portero. Cuando jugamos con línea 5 y tres en el medio, cumplir función más adelante. En 4-4-2, volante llegador o de mediapunta, como me utilizaba el Pitu. Esa entrada de segunda línea, cuando veo al equipo, pienso... Si estuviera ahí...".

Derbi y ascenso. "En esos momentos, cuando te da esa euforia... (levantó una mesa). Se ganó el derbi y era para celebrar y disfrutar. Que hagamos lo que tengamos que hacer, pero que lo hagamos".