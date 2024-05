Habla Insua sobre las negociaciones por su renovación: "Le dije a mis agentes que ojalá pudiera seguir"

Pablo Insua se refirió esta tarde, tras el encuentro ante el Espanyol, en la zona mixta del estadio, Stage Front Stadium, a las negociaciones que mantienen abiertas el club y sus representantes para negociar su renovación en el Sporting. «A día de hoy no puedo decir nada. Le dije a mis agentes que ojalá pudiera seguir», resolvió el defensa central, que termina etapa en Mareo el 30 de junio tras dos años en el club. Insua, que ayer completó un sobresaliente encuentro en su duelo particular ante el máximo goleador de la Liga, Martín Braitwaite, destacó el papel del equipo en el Stage Front Stadium del Espanyol. «El empate es positivo. Es un campo dificilísimo. La imagen del equipo fue muy buena. Demostramos que lo del otro día no nos suele pasar. Esto nos anima a afrontar los últimos cuatro partidos de la mejor manera sabiendo que si estamos a este nivel, podemos lograr el objetivo», zanjó.

«Salimos reforzados, pudimos competir con los mejores», añadió después. «Lo más importante son los puntos. Queríamos sumar de tres. Pero con el punto seguimos ahí. Ojalá podamos sumar de tres la semana que viene. Ojalá que El Molinón nos apoye y nos ayude a ganar el partido porque es fundamental». Sobre su duelo con el delantero del Espanyol, al que mantuvo a raya todo el partido, comentó que «como se suele decir, es como bailar con la más fea de toda la Liga. Para eso estamos también: tengo capacidad para enfrentarme a estos jugadores».

Guille Rosas: "Necesitamos a El Molinón fuerte"

Por otro lado, Guille Rosas, otro de los destacados del equipo, señaló que el grupo «hizo un gran partido». «Me encontré muy bien. Quiero agradecer al míster, porque estoy en una situación difícil y sus palabras también me ayudan», apuntó. «Hicimos un gran partido. Tuvimos un par de ocasiones para meter gol», apuntó el lateral derecho rojiblanco. «Me encontré bien con Hassan. Es un jugador diferencial si aprende a manejar determinadas situaciones». «Necesitamos a El Molinón fuerte. Necesitamos que en casa nos apoyen, porque nosotros vamos a darlo todo. Confío en este equipo».