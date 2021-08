"He escuchado el ruido de cuatro petardos, y al quinto ya me ha parecido que era algo más grave. He bajado por la Rambla y ya he visto toda la zona llena ya de camiones de Bomberos". El susto de las personas que este lunes por la mañana paseaban por las inmediaciones de La Boqueria ha sido mayúsculo. La fuerte explosión, ocurrida poco después de las 12.30 horas, ha causado el pánico en el hotel Petit Palace de Barcelona, ubicado en el número 10 de la calle Boqueria, junto a la Rambla.

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha declarado que la detonación se ha debido a los fuegos artificiales y las comparsas de la fiesta mayor de Sant Roc, que se celebran en las inmediaciones. Según explicó a los periodistas en el lugar de los hechos, ha sido "un conjunto de casualidades que se han juntado y han generado una situación de alarma", ya que en ese momento un hombre ha salido corriendo del hotel con las manos ensangrentadas, porque al parecer se le había roto la mampara de la ducha. Batlle ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, mientras los Mossos han acordonado la zona y han informado de que no hay heridos graves ni daños estructurales en el edificio, que no ha tenido que ser desalojado, según fuentes de la policía autonómica.