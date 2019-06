La contundente respuesta de Pasapalabra a quienes hablan de tongo en el programa: "No hay fáciles o difíciles"

Llevaban tiempo recibiendo todo tipo de reproches y estaba claro que antes o después iban a contestar. Desde hace varias semanas muchos de los espectadores de este formato que triunfa desde hace más de una década se quejan en redes sociales del supuesto "favoritismo" que tienen los responsables del concurso con Orestes, uno de los dos concursantes que frente al salmantino Jero trata de hacerse con un bote que ya alcanza medio millón de euros. Como en casi todo en internet hay opiniones para todos los gustos porque también hay quién dice que se favorece al otro contrincante. El caso es que el enfrentamiento entre estos dos concursantes parece que está dando muy buena audiencia al programa que se había hundido desde la marcha de Fran González, el crack asturiano del rosco. Y eso hace que muchos crean que se favorece a Orestes para que se no vaya.



Pero ¿cómo se le favorece en teoría? Hay opiniones para todos los gustos. Hay quién incluso acusa al joven de incumplir las reglas del programa permitiendo que el chico conteste cuando el presentador aún no ha comenzado a hacer la pregunta que le tiene que dirigir pero la mayoría dicen que el rosco de Orestes (la última prueba del programa en la que realmente se decide quién sigue con posibilidades de llevarse el rosco), es más fácil que el de su contrincante.



Desde la cuenta de Pasapalabra uno de los encargados de llevar las redes sociales contestaban a estas acusaciones hace días. "Cuando uno asiste a duelos históricos en el programa e imagina qué tiene que sentirse ante la posibilidad de ganar un dinero que te puede cambiar la vida para siempre, cuando descubre que no hay palabras fáciles o difíciles sino palabras que uno sabe o no sabe (no basta con que le suenen, no) y es capaz de soltarlas sabiendo que puede estar jugándoselo todo, todo su sueño, a cara o cruz€ es cuando uno (que se sabe muy pequeñito ante tanta sabiduría, chispa, aplomo y un montón de virtudes más) confirma que este programa, que muchos llevamos en el corazón tiene dos enormes e insustituibles activos; los concursantes y los espectadores", afirmó el encargado de las redes. (Lee aquí "Habla un exconcursante de Pasapalabra: "No fui capaz a decir todo lo que quería").



Pero aún fue más allá. "Admirarlos profundamente por encima de comprensibles e irrenunciables filias y fobias, es empezar a entender Pasapalabra un poco mejor", afirmaron desde la cuenta oficial de este conocido programa de televisión.





Confesión "humana" de uno de los que llevan el Twitter de #Pasapalabra, que a estas alturas ya hay confianza€ Cuando uno asiste a duelos históricos en el programa e imagina qué tiene que sentirse ante la posibilidad de ganar un dinero que te puede cambiar la vida para siempre€ — Pasapalabra (@pasapalabraT5) May 28, 2019