Anabel Pantoja se enfrenta a una de las tardes más complicadas de su vida, el rechazo público de su primo Kiko Rivera. En esta ocasión el Dj realizó una llamada al programa de 'Sálvame' en la que dejó claro que su prima Anabel ya no forma parte de su familia, motivo por el que ha dejado de seguirla en redes sociales. "Yo dejo de seguir a alguien que no me aporta nada. Me duele, pero si alguien no quiere escuchar mi verdad, para qué tenerla al lado".

Consciente de que la relación con su prima sí que tiene arreglo, no como con su madre, Kiko explica: "Esta situación se puede arreglar porque no tiene nada que ver con mi madre, que si ella se ha sentido sola, yo me he sentido solo durante muchos meses. Yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre, las cosas no se pueden comparar, hay que escuchar las verdades, mi prima se ha alejado y yo la he apartado" sentencia. Aunque la relación de Kiko con su hermana Isa Pantoja también se ha cuestionado mucho, el Dj asegura que con su hermana está todo bien: "A mi hermana la puedo entender, no es una situación similar con la de mi prima. A ella la puedo entender porque ha vivido algo parecido a lo mío, pero a tí no te entiendo. Te he dejado de seguir porque no lo entiendo".

Aunque durante la llamada de su primo Anabel ha preferido salir del plató y no contestar a sus acusaciones, la colaboradora sí que explica la situación a la que se ha enfrentado durante años por su primo: "Kiko Rivera me ha aportado mucho, pero también muchos disgustos. Yo ya he dicho que no me voy a posicionar. Yo también le he necesitado muchas veces y no ha estado y me lo ha reconocido, que él es muy dejado. Él me ha ayudado mucho, me trajo a la tele, me eligió como defensora. Se le olvidan muchas cosas, todo lo que le he cuidado. Ahora está Fran que es estupendo y que ojalá no lo dejé, pero a mí me echaba de los sitios y le he cuidado de gente peligrosa".

Tras la batalla más que televisada por la herencia de Paquirri, Kiko Rivera e Isabel Pantoja siguen sin tener relación ni hablarse. El Dj, que ha acudido a varios programas de televisión hablando del tema, parece estar harto de que le pregunten por la reconciliación.

Así, ha colgado un stories en su cuenta de Instagram por el Día de la Madre en el que deja claro que no quiere reconciliarse: "No espero, ni quiero, reconciliación ninguna. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos... y tengo corazón, que es algo que algunos Pantojas carecen".

Muchos se han estado preguntando estos días si Isabel Pantoja recibiría un mensaje o una llamada de su hijo, pues bien, sí lo ha recibido, pero no creemos que sea el que esperaba, aunque lo cierto es que esta batalla mediática se ha creado porque Kiko Rivera se percató de los tejemanejes económicos de su madre y de las mentiras que le había contado de por vida.