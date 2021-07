El programa Socialité se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles del fin de semana en Telecinco. Este espacio, presentado pro María Patiño, siempre genera alguna polémica que no pasa desapercibida en las redes sociales. Famosos señalados, exclusivas increíbles y titulares que alimentan al resto de programas del corazón de la cadena de Mediaset, son la carta de presentación de una espacio que acumula amillones de espectadores en su franja horaria.

Sin embargo, hoy se le ha dado la vuelta a la tortilla. Ante la sorpresa de todos, la presentadora, María Patiño, ha sido la señalada por el propio equipo del programa tachándola de "gorrona". "‘Socialité’ daba paso a publicidad y, durante este corte, María Patiño ha mostrado su enfado con el programa y con el director de ‘Socialité’, algo que el equipo de redacción ha decidido contar con detalles. María, muy tensa, escuchaba cómo sus compañeros contaban cómo había su reacción durante la publi", cuentan desde el propio programa. “Bueno, pues ya está, ¿algo más? No voy a decir absolutamente nada, porque no quiero. Son temas muy delicados y no quiero decir nada, hay mucho trabajo detrás. Entiendo su decepción”, ha respondido María Patiño.

Posteriormente, una redactora del programa ha querido comentar lo que había ocurrido y preguntando a María cómo se encontraba: "estoy muy bien".

Patiño a partir de ahora va comprar ella los bolis ,libretas y todo jajajh#Socialite467 pic.twitter.com/0Ul4PMcS98 — MaryGH2 (@Mary202085797) 4 de julio de 2021

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Desde un primer momento el programa ha estado presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.