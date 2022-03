Hace unas semanas se habló de un distanciamiento entre Kiko Rivera y su hermano Francisco Rivera, algo que llamaba especialmente la atención porque los dos se habían unido más que nunca cuando el dj se sentó en los platós de televisión a contar las mentiras que había descubierto de su madre. Parece que el tiempo vuelve a poner todo en su sitio y, según aseguran algunos medios, los hermanos no estarían pasando por su mejor momento.

Lo cierto es que esta noticia salía el fin de semana que Cayetano Rivera y Eva González celebraban el cumpleaños de su hijo, fiesta en la que pudimos ver a Kiko Rivera... dejando a entrever así la buena relación que sí mantiene con su otro hermano. Aunque ninguno de ellos ha hablado públicamente de esto, el marido de Lourdes Montes sí que se sentaba hace unas semanas con Anne Igartiburu y se deshacía en elogios hablando del dj, unas declaraciones que volvían a despistar a la prensa.

Este sábado tuvimos la oportunidad de hablar con Cayetana Rivera, hija de Fran y Eugenia Martínez de Irujo, que ya sabemos que es muy reacia a los medios de comunicación y nos dejó bien claro que entre su padre y su tío Kiko Rivera no hay ningún distanciamiento: "¡Qué va, no!" respondía sorprendida a la pregunta la joven.

Además, la hija de Eugenia Martínez de Irujo nos aseguraba que su padre no tira más hacia su tío Cayetano Rivera: "No, no" y sin más, la joven daba por concluida la conversación con las cámaras de Europa Press Reportajes.