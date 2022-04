Marta Riesco celebró este viernes su cumpleaños por todo lo alto, pero con una baja que le ha hecho mucho daño, la de Antonio David Flores. La reportera, que se ha partido la cara durante todos estos meses por defender al que se ha convertido en el amor de su vida se encontraba con otro desplante más de su novio y decidía romper en directo con él desde el plató de 'Ya son las ocho'.

La reportera sí disfrutó en compañía de sus amigos y familiares, no estuvo sola y pasó una noche inolvidable, eso sí... a la salida, la periodista se despachó a gusto contra todo aquel que la ha criticado en los medios de comunicación durante estos días, en concreto: Belén Esteban y María Patiño.

Cuando se le pregunta acerca de las palabras de Belén Esteban, Marta dice: "Pues la verdad es que me descojono de que ella se descojone de mí. Sabes? Si luego se ponga tan loca cuando se nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la universidad como yo, quiero deciros que yo al final lo que he hecho, lo he hecho por amor y lo he hecho porque estaba enamorada pero lo que ella ha hecho es nada".

Acepta que es mérito de Belén Esteban que se mantenga tantos años en televisión, pero asegura que no tiene que olvidar las razones por las que se dio a conocer: "Por supuesto es un mérito, pero no salir, no salir. Y lo que no se puede juzgar es que me diga que yo he salido por esto, porque yo no he salido por esto, yo he salido porque soy una persona".

También tiene duras palabras para María Patiño y aquí suelta un gran discurso que nadie esperaba:

"María Patiño tiene que dejar de decir que es una abanderada del feminismo. Para mí es muy importante, de verdad. Es muy importante que una mujer como María Patiño deje de decir que es una abanderada del feminismo y decir en una pantalla gigante con que tíos se ha enrollado Marta Riesco Porque tengo familia, porque yo nunca lo he sacado y todas las cosas que yo he sacado en mi vida son relacionadas con mi trabajo. Las cosas que han relacionado conmigo tienen que ver con mi faceta personal y a mí se me ha dado un toque porque saben que llevo razón y me gustaría que lo dijeseis y quiero que digáis que yo jamás en mi vida, jamás, nunca en mi vida me he aprovechado de nada, simplemente de mi trabajo y solo quiero que se hable de mi trabajo. Y si María Patiño es capaz de decir que yo quiero ser Mocatriz, modelo, cantante y actriz, yo desde los 18 años he podido hacer muchísimas cosas, muchísimas, pero yo estudié una carrera, cosas que otras no y yo no permito que nunca nadie se ría de nadie, ni por los defectos físicos ni por lo que hemos estudiado jamás en la vida, porque yo estoy aquí por las exclusivas que he conseguido, por lo que he hecho y por lo que me merezco. Y no consiento jamás en mi vida que ninguna persona se llame María Patiño, se llame lo que sea, se ría de mí. Porque yo he demostrado en mis Instagram perdonarme que ella ha buscado el amor en sus programas, ha buscado ciertas cosas en sus pesadillas".

La periodista recalca que está cansada de las palabras que dicen en su contra: "No quería llegar hasta aquí, pero llega un punto en el que estoy cansada de todo lo que se está diciendo y de verdad o quiero que os planteáis lo que puede ser una persona como yo. Yo no he llegado por aquí por ser hermana, ni hija, ni mujer de yo he llegado aquí por mi trabajo"

Y por si no hubiese quedado claro, explica de nuevo cómo empezó en 'El programa de Ana Rosa': "Yo estuve dos años en el paro, estuve de dependienta y llegué aquí. Gracias a mi amigo Jano porque me dijo oye, está buscando una reportera, Ana Rosa y de verdad solo os pido que el feminismo del que esta cadena se siente abanderada de verdad se haga una realidad".