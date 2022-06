La revista “Lecturas” ha destacado en su portada a Ana María Aldón, que se ha colado la peineta y se ha ido a El Rocío. Allí ha puesto en su sitio a su hijastra Gloria Camila.

Las espadas entre Gloria Camila y Ana María Aldón están en alto después de que la hija de Ortega Cano confesase que no se pondría ninguno de los vestidos que la gaditana diseñó para la 'Sálvame Fashion Week' porque eran "de persona mayor". Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la colaboradora 'reprochaba' a la diseñadora su falta de cariño con su padre después de que acudiese al plató donde tan duros han sido con él, para apoyarla en su gran día.

Unas declaraciones a las que Ana María contestaba en 'Viva la vida' dejando claro que poco le importa la opinión de Gloria, ya que no es "ni su madre, ni su madrastra ni su amiga". Ahora, yendo más allá, la andaluza vuelve a arremeter contra la hija de Rocío Jurado en la revista 'Lecturas' y apunta que ella "nunca permitiría" que su hija "hablara mal de su marido".

Más contundente que nunca, Ana María asegura que Gloria no le ha llamado y que si le da pena es por su marido, con el que está en un gran momento. Por eso, no entiende que la colombiana criticase su falta de cariño con Ortega Cano durante la 'Sálvame Fashion Week': "Todos los que se meten en un matrimonio se meten en un terreno que no es el suyo. Los trapos sucios los lavo en casa como ella dijo y los besos los doy también en casa, no en un plató".

"Mi hija no critica a mi marido. Yo no puedo hacer nada con la hija, ni con la hermana, ni con la prima. Si alguien puede hacer algo que lo haga él" apunta una Ana María empoderada que está decidida a no volver a callarse nada.

Una entrevista que va a levantar muchas ampollas y de la que Gloria se ha enterado por nosotros. Alucinada e incapaz de ocultar sus gestos de sorpresa, la hija de Rocío Jurado ha escuchado con la boca abierta y una sonrisa irónica algunos de los dardos de Ana María, preguntando interesada si la nombra o no en la portada de la revista: "¿Cuál es el titular de la revista? Estoy segura de que Gloria Camila aparece en el titular. Segurísima"

Al desvelarle que la frase exacta es "yo nunca permitiría que mi hija hablara mal de mi marido" la colombiana no ha podido evitar responder muy enfadada: "Yo no he hablado mal de nadie. Pero bueno, que está visto que tengo que ser titular siempre para poder cobrar bien. Ciao, ciao". "Yo tampoco permitiría que alguien hablase mal de nadie de mi familia" ha zanjado, sin aclarar si se refiere a las diferentes declaraciones de Ana María sobre su padre - o sobre otras personas importantes de su vida, como su sobrina Rocío Flores o su tía Conchi Ortega Cano - en los últimos meses.