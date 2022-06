Álvaro Morte se ha convertido en una cara muy conocida internacionalmente por su papel de 'El Profesor'. El protagonista principal de 'La casa de papel' visitó este lunes 'El Hormiguero' para hablar de su último proyecto de ficción y aprovechó para confesar de qué buscó trabajo cuando no lo cogían en ningún casting.

El invitado reconoció que durante unos meses le costó que le dieran papeles y decidió irse a trabajar fuera de España para perfeccionar su inglés. Con este objetivo acabó en Irlanda, donde intentó encontrar alguna faena: "Dejé mil curriculums para meterme de cualquier cosa. No conseguía nada y soy un inconsciente. Mientras escuchaba flamenco se me ocurrió publicitarme como professional flamenco dancer", confesó ante la cara de sorpresa del público.

Evidentemente, el actor no cuenta con un dominio del flamenco, pero no llegó a dar ninguna clase: "Puse unos carteles y justo cuando me empezaron a llamar me surgió una obra con Concha Velasco. Afortunadamente no tuve que dar ninguna clase porque habría sido ridículo", confesó sobre cómo estuvo a punto de ser profesor de baile en el país del norte.