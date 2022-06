La gala del domingo tuvo de todo. Pasión, reencuentros, comida... Pero no todo fue positivo en los cayos. De hecho, a medida que transcurren os días en Honduras, las tensiones entre los participantes van en aumento, llegando a vivir momentos muy agresivos; aunque no siempre terminan mal. Un ejemplo de reconciliación fue el video que nos mostraba como Marta Peñate y Tania Medina hacían las paces tras jugar a un juego muy peculiar: Mientras una se tapaba la boca con un pañuelo para no tener posibilidad de réplica, la otra explicaba todos los problemas que tenía. Con ello, lograron llegar a un punto de acercamiento que sirvió para pactar una cena tras la finalización del reality. "No sé si podremos terminar siendo amigas, pero tendremos una cena y veremos. Mucho tienes que hacer para tener una amistad conmigo", le dijo Marta a una más relajada Tania, que aseguró que podrían "llegar a ser buenas compañeras".

Sin embargo, tras lo que parecía una reconciliación de las dos archienemigas del concurso, la que es pareja de Alejandro, otro de los concursantes, fue expulsada del reality. Tania rompió a llorar, de felicidad por una parte, de pena por otra. "Me gustaría quedarme más tiempo pero tengo ganas de comer y de ver a mi familia", clamó a las cámaras de Telecinco. "¡Gracias Honduras!", gritó mientras subía a la barca que la traería de vuelta.

En contraposición, otros dos que parece que no se van a reconciliar nunca son precisamente el novio de Tania, Alejandro Nieto, y el modelo de moda en Asia, Ignacio de Borbón. En un video inédito que se proyectó en el plató de Supervivientes, los dos concursantes mantenían una acalorada discusión a causa de las nominaciones. Alejandro acusaba al modelo de "hacer lo que te ha dicho Kiko porque no tienes personalidad", tras conocerse los resultados del referéndum. El primo de Felipe VI había nominado a Yulen, contrariando sus declaraciones previas, cosa que no sentó nada bien dentro de la Palapa. El modelo, ya "harto" del concursante de La Isla de las Tentaciones, le acusó de "personaje", por lo que se enzarzaron en una discusión a ver quién gritaba más. Los enfrentamientos entre estos dos supervivientes no cesan, discutiendo hasta por los rebañes de los platos de arroz: "Has echado los restos de arroz a todo el mundo menos a mí. Si no sabes repartir que lo haga otro", le dijo Alejandro al modelo, quien piensa que el novio de Tania la tiene tomada con él, como se pudo ver en una conversación con Kiko Matamoros. "No tengo ni idea de que le pasa conmigo, pero estoy seguro de que el motivo pasa porque le gano en todos los juegos", opinaba Ignacio, líder de la isla esta semana.

Sale a la luz el acuerdo secreto de dos concursantes de Supervivientes que se firmó antes del concurso

Mucho se ha hablado de la relación que Anabel Pantoja y Kiko Matamoros están manteniendo en 'Supervivientes 2022' ya que antes de que ambos emprendieran esta aventura muchos fueron los que aseguraron que estarían todo el día discutiendo, pero lo cierto es que se equivocaban. Al menos, por el momento.

Los dos compañeros de 'Sálvame Diario' están teniendo un buen concurso, de hecho, solo discutieron en la preconvivencia y por choques repentinos que no trascendieron, pero ahora gozan de una convivencia tranquila... ¿por qué? ambos hicieron un 'pacto de no agresión' días antes de comenzar la aventura y lo están llevando a cabo.

Una conversación entre Yulen y Anabel Pantoja desvelaba este pacto que los dos compañeros firmaron cuando nadie se dio cuenta. La sobrinísima se ha desahogado con el que es su principal apoyo en la isla y le ha confesado que: "En la preconvivencia hablamos y dijimos que íbamos a dejar las cosas de fuera, fuera, porque claro mi punto débil son los míos".

Anabel se ha mostrado muy sincera y le ha asegurado a Yulen que cuando se meten con su familia, salta enseguida porque es su punto débil: "me los tocas y me da igual. El me dice tres palabras y me deja muerta y qué hago, ¿ataco a Marta? que no tiene culpa de nada. Allí lo hablamos y a mí me lo ha respetado la verdad" agradecía a su compañero.