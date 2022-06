Las arenas de los Cayos Cochinos ya han visto de todo. Desde los desplantes de algunos concursantes, pruebas imposibles, hambre, y algún que otro ridículo. Sin embargo, esta edición -en otras sí que ha sucedido- no había tenido imágenes de desnudos. Hasta hoy. En Honduras también hay tiempo para el disfrute, por lo que, Mariana, Ana Luque, y Anabel Pantoja, han decidido ponerse en pelota picada para darse un chapuzón en las cristalinas aguas del pacífico.

Las cámaras del programa pudieron captarlo todo para que los espectadores puedan disfrutar de estas sensuales imágenes. La nieta de la Tonadillera y su amiga, Ana Luque, se quitaron la ropa una vez dentro del agua. Sin embargo, Mariana se quitó la suya en la arena, por lo que pudimos ver como hacía el camino hasta el agua completamente desnuda, tapándose únicamente su partes con las manos.

Anabel, muy discreta en sus declaraciones, y tras visionar a su compañera llegando al agua completamente desnuda, dijo: "La Mariana se pone la mano y se tapa la raja, pero yo tengo que ponerme una careta entera". "Parece una piscina natural", comentó la sobrina de Isabel Pantoja, a lo que Luque contestó: "Vamos a ponerle un nombre: Playa Desnudo".

Las concursantes han tenido una picante conversaciones a orillas del Mar Caribe en la que han desvelado el uso que hacen de sus juguetes sexuales. "¿Tú tienes consolador en tu casa Ana?", preguntaba Anabel Pantoja. Ante la negativa de la de Torremolinos, la sobrina de la tonadillera contaba su experiencia: "Yo no necesito más que eso y chocolate", aseguraba.

La conversación se ha trasladado al plató de 'Supervivientes'. "¿Quién tiene consolador en casa?", ha preguntado Jorge Javier Vázquez mirando a Marta López Álamo. "¿Tú tienes?", ha insistido. "Pues claro", ha respondido ella. "Con él, lo uso con él", ha puntualizado la influencer. "¿Lo usas con él? Qué bonito", ha comentado Jorge. "Claro, juegos de pareja", ha confirmado ella.

"A mí me regalaron uno pero era de un actor porno y era enorme, está en la caja. También mi director me regaló un estimulador prostático pero lo perdí en una mudanza", ha comentado entre risas Jorge. "¿Pero sola los utilizas?", ha seguido preguntando a la novia de Matamoros. "Eso ya no desvelo", ha zanjado ella.