Ser colaborador de Sálvame no es nada sencillo. Y menos si tienes el público en contra. El programa de la Fábrica de la Tele tiene el enfrentamiento y la polémica como su modo de vida y eso parece que no va a cambiar al menos en un futuro cercano. Lo que parece que sí se busca siempre es que los colaboradores conecten con el público. No en vano cada tarde estos famosos comparten cinco horas con quienes están al otro lado de la pequeña pantalla. En este caso el que hoy se estrenaba en el formato de la principal cadena de Mediaset era Antonio David Flores, ex concursante de Gran Hermano Vip y es marido de la hija de Rocío Jurado.

“Sentimentalmente mi familia me ha dado mucho pero yo sigo como siempre. A la hora de trabajar posiblemente me pongo la coraza. Aquí vengo con la intención de seguir aprendiendo”, afirmó Flores poco antes de entrar en el plató de la que va a ser su nueva casa después de años separado de la pequeña pantalla, del mundo del corazón y de la televisión. Durante la entrevista previa Carlota Corredera, la presentadora del programa, la preguntaba a Antonio David cómo se sentía y cuál era su situación económica. “De la deuda que tengo con Hacienda y que nos afectó a mucho por aquello de usar una sociedad para pagar me queda muy poco pero todavía tengo que pagar”, reconoció haciendo hincapié en que de momento se no lleva mal con ninguno de los colaboradores que se sientan cada tarde a comentar la actualidad en el programa de Telecinco. Pero ¿cómo ha sentado su incorporación entre los espectadores? Pues a juzgar por los comentarios que se han podido leer en redes sociales esa incorporación no ha sentado del todo bien a todos. “No lo soportaba en la casa así que no creo que lo aguante todas las tardes”, afirmaba esta tarde una de las primeras espectadoras en comentar la nueva incorporación a Telecinco. No era la única que daba la “cara negativa” al nuevo fichaje. “La verdad es que no aporta nada”, sentenciaba otro de los espectadores que cada tarde se sitúa al otro lado de la pantalla y que hacen de Sálvame un programa que hasta la fecha ha sido líder casi todas las tardes en su franja y se ha conseguido convertir casi en el buque insignia de la cadena que tiene más audiencia en este país desde hace varios meses consecutivos.