Complicados momentos para José Ortega Cano que, haciendo oídos sordos a las controvertidas declaraciones sobre su matrimonio que ha hecho Ana María Aldón en televisión, sigue negando que exista ningún tipo de problema en su matrimonio y confiesa que no entiende la saña que hay contra su persona. Sin embargo, el diestro, según Sálvame, habría hecho un movimiento que nos ha despistado a todos.

Aunque la gaditana le ha pedido públicamente que le de su sitio y que disfruten de la vida porque ella quiere sentir que le hace feliz su relación —desvelando que el torero está ausente, triste y más lejos de ella desde que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco— las cosas no han cambiado en la pareja. Pese a la negativa de ambos, Sálvame ha dejado ver hoy que el matrimonio se va a separar.

Cansado de que su familia siga estando en el punto de mira, José Ortega Cano ha explotado en directo durante una llamada al programa de 'Ya son las 8' donde colabora su hija Gloria Camila. "Estoy cansado, agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona. Es la primera vez que digo esto" empezó diciendo el diestro en su llamada.

La familia del torero ha informado que el estado de salud de Ortega Cano no es bueno, como se ha dejado ver en cámara estos días: "Estamos muy preocupados por su estado de salud". Ha declarado la familia. Esto choca con las declaraciones que dio él mismo el otro día ante la prensa, cuando desmintió los rumores sobre su relación. A la pregunta de cómo estaba él, respondió que muy bien.

En medio de este enfrentamiento mediático que protagoniza su familia con la que es su mujer, Ana María Aldón, Ortega Cano le ha pedido a todos que dejen al margen de todo para poder vivir tranquilo sin necesidad de estar aclarando continuamente cada postura: "Pido a todos los míos, a Gloria, que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, que me dejen que yo haga mi vida. Cada uno tiene su vida y las apoyo pero hay cosas que hay que respetar en la distancia. Yo no voy a ser siempre el intermediario de los programas. Me retiro, no hablaré más en una televisión" pidió por favor Ortega Cano durante su intervención telefónica.

Pero hoy, la hermana de Terelu Campos, carmen Borrego, ha subido al estrado para desvelar una información de última hora sobre el torero. "La decisión de Ortega Cano es poner la casa conyugal a nombre de Gloria Camila. Ana María Aldón siempre insiste en decir 'la casa de su marido' porque es consciente de que esa casa nunca va a ser para ella y su familia, sino para la otra parte", concreta. "Ana tiene una gran preocupación por el día que realmente se materialice esta separación por la persona que tienen que común. Aguantará lo que tenga que aguantar hasta que sepa en que condiciones va a quedar esta persona", declaró Borrego. "Yo creo que ella teme y está asustada por movimientos que puedan perjudicarla a ella como madre".