Rafa Mora está de moda. El colaborador está ocupando la mayoría de los espacios televisivos del corazón y los topics de Twitter. Lo ha hecho por su polémica con Miguel Frigenti, lo que ha hecho que toda la audiencia pida el despido fulminante del tertuliano.

Y es que Kiko Matamoros ha mostrado su apoyo a Rafa Mora, en la cuerda floja en 'Sálvame' por los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes compañeros en los últimos tiempos y ciertos comentarios polémicos que han hecho que la cúpula del programa se esté planteando su despido: "Por supuesto que le defiendo".

La dirección de ‘Sálvame’ se ha reunido a solas con Rafa Mora para abordar un problema con el colaborador y tomar una decisión. Y es que, tras el enfrentamiento con Miguel Frigenti, las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que pedían que Rafa dejara de trabajar en el programa… Visiblemente afectado, el aludido abandonaba la sala VIP en la que esperaba y se declaraba decepcionado.

Terelu Campos y Adela González corrían a buscar a Rafa Mora, a quien interceptaban a las afueras del estudio. El colaborador explicaba que se había marchado para llamar por teléfono y que su conversación no fuera grabada: “Mis directores me la han jugado y me han grabado y como no me fío de nadie, aunque sé que trabajo con los mejores…”

También dejaba claro que no era consciente de que las redes clamaran contra él porque se implica “al 100%” en el trabajo y siempre se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad que se le dio: “Sabéis que me estoy formando por evolucionar y estar a la altura de los mejores”.

Por todo ello, la dirección del programa hizo un especial Deluxe con el valenciano como invitado y le realizaron uno de sus famosos polígrafos de la mano de Conchita. Tras una pregunta en la que le preguntaron si era homófobo, el ex tronista afirmo que no lo era y el polígrafo confirmó su respuesta, lo que provocó los aplausos de los presentes. Sin embargo, Miguel Frigenti sacó un tuit en el que supuestamente el tertuliano decía que las mujeres "solo servían para follar" y "maricón de mierda", lo que provocó la reacción de Mora: "Sácalo porque voy a demandar. Voy a demandar a quien haya dicho eso y si no voy a demandar a este chaval. te vas a comer tú el marrón si no lo explicas".